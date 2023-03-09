Леонид Волков признал ошибку с письмом в ЕС про Фридмана и решил «взять паузу»

Волков признал ошибку с письмом в ЕС про Фридмана и решил «взять паузу»

Оппозиционер признал, что в октябре подписал и отправил письмо на имя Борреля с просьбой снять санкции против руководителей «Альфа-Групп». Венедиктов сообщал еще об одном письме — от февраля, о котором Волков не говорит

Леонид Волков (Фото: Philip Davali / EPA / ТАСС)

Оппозиционер Леонид Волков (внесен Минюстом в список иноагентов) признал, что в октябре прошлого года подписал и отправил письмо на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с просьбой снять санкции против руководителей «Альфа-Групп», назвав его «большой политической ошибкой».

«Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — написал он в телеграм-канале.

Волков в связи с этим объявил о решении «взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International [Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен]».

Оппозиционер извинился перед всеми, «чье доверие не оправдал».

Волков сделал заявление, после того как накануне бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) обнародовал фотографию другого письма — от 7 февраля 2023 года — с просьбой отменить ограничения в отношении руководителей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Оно адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйден и Боррелю. Венедиктов также опубликовал список тех, кто подписал обращение, включая Волкова, основателя телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) Наталью Синдееву (признана иноагентом), журналиста Сергея Пархоменко (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и др.

Однако Волков в своем заявлении 9 марта говорит только о письме, датированном октябрем. Его копию он опубликовал в телеграм-канале. Это же письмо за 20 минут до поста Волкова выложил в телеграм-канале и Венедиктов.

В февральском обращении указывалось, что основатель «Альфа-Групп» Фридман известен либеральными взглядами и был другом Бориса Немцова, убитого в 2015-м. Кроме того, он никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным один на один, у него нет госнаград, он родился и вырос на Украине, говорилось в обращении.