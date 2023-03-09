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Волков признал ошибку с письмом в ЕС про Фридмана и решил «взять паузу»

Леонид Волков признал ошибку с письмом в ЕС про Фридмана и решил «взять паузу»
Оппозиционер признал, что в октябре подписал и отправил письмо на имя Борреля с просьбой снять санкции против руководителей «Альфа-Групп». Венедиктов сообщал еще об одном письме — от февраля, о котором Волков не говорит
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Леонид Волков
Леонид Волков (Фото: Philip Davali / EPA / ТАСС)

Оппозиционер Леонид Волков (внесен Минюстом в список иноагентов) признал, что в октябре прошлого года подписал и отправил письмо на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с просьбой снять санкции против руководителей «Альфа-Групп», назвав его «большой политической ошибкой».

«Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — написал он в телеграм-канале.

Волков в связи с этим объявил о решении «взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International [Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен]».

Оппозиционер извинился перед всеми, «чье доверие не оправдал».

Волков сделал заявление, после того как накануне бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) обнародовал фотографию другого письма — от 7 февраля 2023 года — с просьбой отменить ограничения в отношении руководителей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Оно адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйден и Боррелю. Венедиктов также опубликовал список тех, кто подписал обращение, включая Волкова, основателя телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) Наталью Синдееву (признана иноагентом), журналиста Сергея Пархоменко (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и др.

Однако Волков в своем заявлении 9 марта говорит только о письме, датированном октябрем. Его копию он опубликовал в телеграм-канале. Это же письмо за 20 минут до поста Волкова выложил в телеграм-канале и Венедиктов.

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В февральском обращении указывалось, что основатель «Альфа-Групп» Фридман известен либеральными взглядами и был другом Бориса Немцова, убитого в 2015-м. Кроме того, он никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным один на один, у него нет госнаград, он родился и вырос на Украине, говорилось в обращении.

Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, Михаил Фридман вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом попал под санкции ЕС и Великобритании.

В публикации в официальном журнале ЕС о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина». Санкции предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд.

Позднее Авен и Фридман подали иски в Европейский суд в Люксембурге против решения Совета ЕС. Они назвали решение ЕС необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

Оба бизнесмена жаловались, что из-за санкций им пришлось отказаться от многих привычных вещей. Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом, а Авен признался, что не знает, как теперь выживать.

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Теги
Елена Чернышова
Леонид Волков Альфа-групп Алексей Венедиктов Михаил Фридман санкции Петр Авен
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