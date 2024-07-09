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Ипотека ,  
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Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20%

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Ипотека
Средняя ставка по ипотеке в топ-20 банках почти достигла 20% — выше было только на пике кризиса весной 2022 года. В отличие от ситуации двухлетней давности у заемщиков больше нет альтернативы в виде двух программ льготной ипотеки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На 5 июля 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по ссудам на готовое жилье — до 19,69%, следует из данных «Дом.РФ». За неделю условия по ипотеке ужесточили семь игроков из топ-20, среди них «Сбер» и ВТБ. Показатель вырос на 1,14 и 1,20 п.п. соответственно — это самое резкое увеличение с начала ноября прошлого года. Подъем ставок по ипотеке продолжается: такие решения на этой неделе уже приняли Альфа-банк, крымский РНКБ, МТС-банк и банк «Санкт-Петербург», сообщает профильный телеграм-канал «Ипотека и недвижимость».

Рекордный уровень ставок по ипотеке в России наблюдался в марте 2022 года — на пике кризиса после начала российской военной операции на Украине и санкций. Тогда показатель быстро преодолел отметку 20% и к 25 марта достиг 20,78%, но потом начал быстро снижаться. В отличие от текущей ситуации тогда в России действовали две масштабные программы льготной ипотеки: по госпрограмме-2020, рассчитанной на покупку строящегося жилья, можно было взять кредит по ставке около 6%, а семейная ипотека выдавалась по ставкам ниже 5% годовых, свидетельствуют данные «Дом.РФ».

Россияне взяли ипотеки на ₽777,2 млрд перед завершением льготных программ
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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

С 1 июля 2024 года обе льготные госпрограммы завершились, банки не принимают по ним заявки (семейную ипотеку власти планировали продлить, но новые параметры по ней до сих пор не утверждены). По рыночной ипотеке кредиторы стали ужесточать условия с июня. Участники рынка объясняли это ростом ставок облигаций федерального займа (ОФЗ), то есть стоимостью фондирования для банков. Кроме того, доходность вкладов в России находится на рекордно высоких уровнях: в третьей декаде июля средневзвешенная ставка по депозитам в топ-10 банках достигла 16,09%, следует из статистики ЦБ.

Ключевая ставка Банка России сейчас составляет 16%, на последнем заседании в июне регулятор ее сохранил. В июле совет директоров ЦБ будет обсуждать подъем ставки, основным предметом дискуссии будет сам шаг повышения, заявила 4 июля председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, последние данные по инфляции в России говорят об отклонении от базового сценария. «Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались», — сказала Набиуллина.

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Андрей Костин и Герман Греф

Ранее в ЦБ допускали, что ключевая ставка может быть существенно повышена в июле (более чем на 1 п.п.), если регулятор убедится в реализации альтернативного, проинфляционного сценария. На последнем заседании совета директоров рассматривались варианты повышения ставки до 17–18% с существующих 16%, отмечала глава Банка России.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека Ставка ЦБ
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