Россияне взяли ипотеки на ₽777,2 млрд перед завершением льготных программ

Выдачи ипотеки в июне подскочили на 44%, показав максимум с начала года. Высокий спрос на кредиты пришелся на последний месяц действия массовых льготных госпрограмм со ставками 8% и 6%

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В июне 2024 года, последнем месяце действия основных льготных ипотечных программ в России, банки одобрили клиентам-физлицам 176,6 тыс. жилищных кредитов на 777,2 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG (есть у РБК). Выдачи достигли пиковых значений с начала этого года. По сравнению с маем они подскочили в количественном выражении на 39%, а в денежном — на 44%. Год к году прирост был не так значителен: количество предоставленных кредитов увеличилось на 6%, а объем — на 23%. Средняя сумма ипотечной ссуды в июне достигла 4,4 млн руб. — это максимум за все время наблюдений (с 2014 года).

В абсолютном выражении выдачи ипотеки в июне не превысили рекордных значений прошлого года, когда спрос на льготную ипотеку подогревался из-за роста ставок по рыночным программам и сообщений об ужесточении условий по госпрограммам. Например, в сентябре 2023 года банки оформили 231,8 тыс. кредитов на жилье на 962,4 млрд руб. В октябре—декабре средний объем выдачи ипотеки превышал 770 млрд руб. в месяц. Всего за вторую половину 2023 года россияне оформили ипотеку на 4,79 трлн руб. В январе—июне 2024 года объем выдач упал в 1,7 раза — до 2,82 трлн руб. Это также на 8% ниже результатов за аналогичный период прошлого года. Дело в том, что в декабре прошлого года условия ипотеки под 8% были ужесточены — поднят первоначальный взнос, а сумма кредитов для столичных регионов урезана вдвое.

С 1 июля 2024 года в России перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы — ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6% (ипотеку для семей с детьми планируется продлить, но на новых условиях, документов пока нет). С середины прошлого года на фоне роста рыночных ставок спрос граждан сместился именно на них, а с декабря — особенно на семейную ипотеку, после того как правительство ужесточило условия по первой программе. В итоге доля льготной ипотеки в выдачах все равно значительно выросла. По данным «Дом.РФ», в первом квартале этого года доля кредитов с господдержкой на рынке ипотеки достигла 70%. Такое смещение спроса в сторону льготных программ не поддерживали в Минфине и ЦБ, с конца прошлого года чиновники и представители регулятора заявляли, что массовая льготная программа не будет продлеваться, останется только целевая господдержка.

Банки начали фиксировать повышенный спрос на жилищные кредиты с господдержкой еще в мае и ожидали пиковых значений в июне, перед завершением программ. Уже в середине июня некоторые крупные кредиторы стали останавливать прием заявок на льготную ипотеку под 8%, писал РБК. Участники рынка связывали это с исчерпанием выделенных лимитов на такие кредиты и невозможностью удовлетворить все поданные заемщиками заявки до 1 июля. Семейная ипотека сейчас тоже не выдается, но ее планируется продлить по поручению президента, заявляли в Минфине. Условия обновленной программы до сих пор неизвестны. Предполагается, что ставка 6% сохранится для семей с детьми до шести лет, для семей с детьми старшего возраста она может быть увеличена до 12%, допускали в ведомстве.

Что было со спросом на другие виды кредитов в июне

Всего за июнь россияне взяли в банках ссуды на 1,67 трлн руб., что на 13,7% больше показателей мая этого года. Но прирост во многом был обеспечен ипотекой.