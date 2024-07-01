В России прекратила работать программа льготной ипотеки под 8%

Власти завершили программу льготной ипотеки, которая действовала более 4 лет. За это время было оформлено более 1,5 млн кредитов. Доступность жилья она повышала в начале, затем же привела к разгону цен, признавали Минфин и ЦБ

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Гражданам России с 1 июля официально станет недоступна государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под 8%. Сами банки начали останавливать прием заявок на оформление таких жилищных кредитов еще в середине июня, писал РБК.

Масштабная программа льготной ипотеки была запущена как антикризисная мера для поддержки населения весной 2020 года (Госпрограмма-2020) на фоне пандемии коронавируса и ожидаемого спада в экономике.

Изначально предельная ставка была установлена на уровне 6,5%, после этого программу несколько раз продлевали, меняя условия. Согласно последним параметрам, действующим с января 2024 года, ставка по льготной ипотеке на строящееся жилье должна была быть не выше 8%, первоначальный взнос — не ниже 30% от стоимости объекта, а предельный размер ссуды — 6 млн руб. для всех регионов, в том числе столичных, где до этого он был вдвое выше.

Итоги льготной ипотеки По данным «Дом.РФ», по программе льготной ипотеки было выдано 1,54 млн кредитов на 5,98 трлн руб. В первом квартале 2024 года доля кредитов с господдержкой на рынке ипотеки составила 70%, в том числе на рынке новостроек — 96%, тогда как в 2020 году доля льготной ипотеки была на уровне 9%, приводил расчеты глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Из федерального бюджета на финансирование льготной ипотеки с 2020 года по состоянию на 1 июня 2024 года было выделено 453,1 млрд руб. Но это не окончательная сумма затрат — программа будет финансироваться до выплаты всех выданных кредитов или снижения рыночных ставок по ипотеке до уровня льготной. Средства из бюджета перечислялись банкам для возмещения недополученных доходов, которые возникали при выдаче ссуд по льготным ставкам, а не по рыночным.



Всего за 2023 год ипотечный портфель российских банков вырос на 34,5%, до 18,2 трлн руб. Выдачи кредитов на жилье составили рекордные 7,78 трлн руб. Из них больше четверти, или 2,02 трлн руб., пришлись на льготную ипотеку под 8%. В прошлом году из-за ужесточения условий эта программа уступила в популярности семейной ипотеке, отмечали аналитики «Дом.РФ».

Почему остановили программу

На протяжении срока действия программа льготной ипотеки подвергалась критике Банка России и Минфина, так как она привела к росту стоимости жилья и снижению его доступности для населения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла эту меру поддержки заемщиков «безадресной». «Что касается льготной ипотеки, наша позиция — что одна широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться. Адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали», — говорила глава ЦБ. Она выступала против продления широкомасштабной льготной ипотечной программы с конца 2021 года.

В «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ отмечал, что широкое распространение льготных ипотечных программ привело к существенному росту цен на квартиры в новостройках и увеличению разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья до 44% в четвертом квартале 2023 года. Кроме того, из-за роста ключевой ставки возросли расходы бюджета на субсидирование ипотечных программ.

Ипотечные льготные программы стали поддерживающей мерой только для строительной отрасли и прибыли банков, но не для граждан, признавал замминистра финансов Иван Чебесков: «Без льготной ипотеки уже становится практически невозможно купить квартиру. Это уже становится необходимостью, а не помощью. Доступность жилья, к сожалению, снизилась за время проведения льготных программ». В ведомстве ожидают, что доля льготных программ на рынке снизится до 20–25% от общих выдач ипотеки, тогда это будет работать в качестве поддерживающей меры для тех, кому это необходимо.

Главными получателями льготных программ стали обеспеченные заемщики, доля которых выросла с 58,9% в 2020 году до 85,4% в 2024 году, констатировал Матовников из «Сбера». По его оценкам, доля клиентов с минимальными и средними доходами за это время сократилась в два раза: с 25,1% в 2020-м до 12,1% в 2024 году. Аналитик объяснил это падение тем, что застройщики «цены задрали». Также, по расчетам «Сбера», с момента запуска программы в 2020 году в России сократилось число квадратных метров, которые может приобрести с использованием ипотеки получатель медианной зарплаты: на первичном рынке этот показатель упал на 6 кв. м, а на вторичном — на 9 кв. м, составив 25,8 кв. м. Это минимальные показатели за последние десять лет.

«С точки зрения того, что у нас сейчас строится, мы находимся на абсолютном дне. Так плохо не было никогда с точки зрения того, что нормальный человек может позволить себе приобрести с учетом ипотеки и всех субсидий», — говорил Матовников.