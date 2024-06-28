 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ВТБ в третий раз с конца мая поднимет ставки по ипотеке

ВТБ с 1 июля поднимет ставки по ипотеке
С 1 июля ВТБ повысит ставки по ипотеке без господдержки на 1,3 п.п., минимальная ставка составит 19,2% годовых при первоначальном взносе от 30%, крупном размере кредита, комплексном страховании и подтверждении дохода
ВТБ VTBR ₽0,02116 -0,49% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк ВТБ с 1 июля изменит условия собственных ипотечных программ, увеличив базовую ставку на 1,3 п.п., сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Так, для зарплатных клиентов кредиты на покупку квартир будут доступны от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита. При этом заемщики, которые получат одобрение заявок до 1 июля, смогут воспользоваться старыми условиями до 13 июля включительно, уточнили в пресс-службе.

«Мы меняем условия наших программ из-за растущей стоимости денег на рынке. Для многих привычный индикатор — ключевая ставка Центробанка, но для участников рынка важны и другие параметры. В частности — доходность облигаций федерального займа. Если она растет, растет и стоимость ресурсов для банков. Сейчас динамика по ключевой ставке и долгосрочной стоимости заимствования ОФЗ разнонаправленна: доходность облигаций федерального займа растет уже несколько месяцев, в то время как ключевая ставка не меняется. Для остальных участников рынка ситуация аналогичная, поэтому мы ожидаем, что за нашим решением последуют и другие игроки», — объяснили решение в ВТБ.

«Сбер» досрочно прекратит выдачу ипотеки на новостройки с господдержкой
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

1 июля в России прекратит действовать льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под 8% («Господдержка-2020»). После ее окончания ожидается снижение спроса, так как ее действие с 2020 года, по данным ЦБ, привело к перегреву рынка жилья: на первый квартал 2024 года индикатор перегрева первичного рынка жилья в стране достиг 15%.

Семейная ипотека, действующая до этого же срока, тоже перестанет существовать в текущем виде. Ее планируется продлить до 2030 года, но ставка 6% сохранится только для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Для остальных заемщиков с детьми стоимость кредитов с господдержкой может быть увеличена до 12%, заявляли в Минфине. Окончательное решение еще не принято.

Последний раз ВТБ повышал ставки по ипотеке без господдержки в середине июня. Тогда базовая ставка выросла на 0,5 п.п., до 18% годовых при первоначальном взносе от 30%, крупном размере кредита, комплексном страховании и подтверждении дохода. До этого ставки по ипотеке без господдержки поднимались в конце мая.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ льготная ипотека Ипотека ключевая ставка кредиты
Материалы по теме
«Сбер» досрочно прекратит выдачу ипотеки на новостройки с господдержкой
Финансы
«Сбер» назвал условие сохранения ставки 8% по ипотеке на новостройки
Финансы
Банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 17:42
Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы управления РАНХиГС Общество, 21:42
В Крыму предупредили о распространении фейков от имени Аксенова Политика, 21:12
Иноагентами признали экс-фронтмена «Тараканов» и ведущую Курбангалееву Политика, 21:07
ВТБ в третий раз с конца мая поднимет ставки по ипотеке Финансы, 21:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
Глава UFC назвал невероятным отказ Усика от звания абсолютного чемпиона Спорт, 20:57
В Курской области за день сбили девять дронов Политика, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
TeamViewer заявила об атаке связываемых с Россией хакеров Технологии и медиа, 20:40
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 20:33
Дело мужа «королевы марафонов» выделили в отдельное производство Общество, 20:33
Глава МВД Польши велел проверить «российский след» в пожаре на АЗС Политика, 20:28
Минимум биткоина и ETF на Solana. Главные события недели Крипто, 20:23
МИД назвал потенциальной угрозой планы Японии на учения у границ России Политика, 20:19
Акции «Сургутнефтегаза» выросли на фоне ожидаемого утверждения дивидендов Инвестиции, 20:18