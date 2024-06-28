ВТБ в третий раз с конца мая поднимет ставки по ипотеке

С 1 июля ВТБ повысит ставки по ипотеке без господдержки на 1,3 п.п., минимальная ставка составит 19,2% годовых при первоначальном взносе от 30%, крупном размере кредита, комплексном страховании и подтверждении дохода

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк ВТБ с 1 июля изменит условия собственных ипотечных программ, увеличив базовую ставку на 1,3 п.п., сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Так, для зарплатных клиентов кредиты на покупку квартир будут доступны от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита. При этом заемщики, которые получат одобрение заявок до 1 июля, смогут воспользоваться старыми условиями до 13 июля включительно, уточнили в пресс-службе.

«Мы меняем условия наших программ из-за растущей стоимости денег на рынке. Для многих привычный индикатор — ключевая ставка Центробанка, но для участников рынка важны и другие параметры. В частности — доходность облигаций федерального займа. Если она растет, растет и стоимость ресурсов для банков. Сейчас динамика по ключевой ставке и долгосрочной стоимости заимствования ОФЗ разнонаправленна: доходность облигаций федерального займа растет уже несколько месяцев, в то время как ключевая ставка не меняется. Для остальных участников рынка ситуация аналогичная, поэтому мы ожидаем, что за нашим решением последуют и другие игроки», — объяснили решение в ВТБ.

1 июля в России прекратит действовать льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под 8% («Господдержка-2020»). После ее окончания ожидается снижение спроса, так как ее действие с 2020 года, по данным ЦБ, привело к перегреву рынка жилья: на первый квартал 2024 года индикатор перегрева первичного рынка жилья в стране достиг 15%.

Семейная ипотека, действующая до этого же срока, тоже перестанет существовать в текущем виде. Ее планируется продлить до 2030 года, но ставка 6% сохранится только для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Для остальных заемщиков с детьми стоимость кредитов с господдержкой может быть увеличена до 12%, заявляли в Минфине. Окончательное решение еще не принято.

Последний раз ВТБ повышал ставки по ипотеке без господдержки в середине июня. Тогда базовая ставка выросла на 0,5 п.п., до 18% годовых при первоначальном взносе от 30%, крупном размере кредита, комплексном страховании и подтверждении дохода. До этого ставки по ипотеке без господдержки поднимались в конце мая.