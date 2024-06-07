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Финансы ,  
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Набиуллина допустила «существенное» повышение ставки в июле

Повышение ключевой ставки, которое ЦБ допускает в ближайшее время, может быть «существенным», предупредила Эльвира Набиуллина. Но в базовом сценарии регулятор ожидает уменьшения перегрева экономики
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк может повысить ставку уже в июле, причем существенно, заявила председатель Банка России на брифинге по итогам заседания совета директоров.

«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели», — заявила Набиуллина.

ЦБ сохранил ставку вопреки опасениям о ее росте
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В пятницу, 7 июня, ЦБ сохранил ключевую ставку в 16%, она остается на этом уровне с декабря прошлого года. Регулятор предупредил, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, но не подчеркивал, что оно может быть «существенным». Аналитики, опрошенные РБК до заседания, закладывали возможность повышения ставки, но в основном на минимальный 1 п.п., до 17%. Часть из них прогнозировали рост в июле на 1-2 п.п.

Греф допустил повышение ключевой ставки
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Герман Греф

ЦБ продлил период жесткой денежно-кредитной политики на фоне повышенной инфляции, роста инфляционных ожиданий населения, роста кредитования и перегрева в экономике. Годовая инфляция по состоянию на 3 июня выросла до 8,1% после 7,8% в апреле. В мае 2024-го впервые с декабря 2023-го выросли инфляционные ожидания с 11% (апрель 2024-го) до 11,7%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Сохраняются повышенные темпы кредитования, несмотря на высокие ставки: в мае выдачи розничных кредитов достигли 659,9 млрд руб., что стало рекордом с августа прошлого года, следует из данных аналитической компании Frank RG.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Эльвира Набиуллина ключевая ставка Инфляция
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