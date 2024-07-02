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Финансы ,  
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«Сбер» во второй раз меньше чем за месяц поднял ставки по ипотеке

Банк повышает ставки по базовым программам на 1,3 п.п., при покупке квартиры в новостройке или вторичного жилья они составят от 19,5%. В последний раз «Сбер» объявлял о росте ставок 5 июня
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Сбербанк со 2 июля повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 п.п., сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Рост не коснется программ с господдержкой.

Теперь минимальные ставки для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составят от 19,5%. Для ипотеки на загородную недвижимость и землю они вырастут до 19,8%, по программе «Военная ипотека» — до 18,9%, по программе «Коммерческая ипотека» — до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%.

По ранее подписанным кредитным договорам ставку менять не будут.

В Сбере пояснили, что изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России.

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Фото:Artem Dunkel / Shutterstock / FOTODOM

Ранее «Сбер» повышал ставки по ипотечным кредитам 5 июня. Тогда они выросли на 1,5 п.п.

Об увеличении ставок с 1 июля на 1,3 п.п. также объявил ВТБ. Для зарплатных клиентов кредиты на покупку квартир будут доступны от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита. До этого ВТБ поднимал ставки по ипотеке без господдержки в середине июня и конце мая.

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* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

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Сбербанк Ипотека жилье Недвижимость
ПАО СБЕРБАНК
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