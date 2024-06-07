ЦБ сохранил ставку вопреки опасениям о ее росте

Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Но он готов ужесточать политику на ближайших заседаниях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 7 июня сохранил ключевую ставку в 16% годовых, говорится в сообщении регулятора. Он принял такое решение в четвертый раз подряд. На уровне 16% ставка держится с декабря прошлого года. При этом ЦБ дал жесткий сигнал о вероятности роста ставки в дальнейшем.

«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений первого квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — отмечает ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее подтверждала, что у ЦБ есть сценарий, предусматривающий повышение ключевой ставки, но тогда он был альтернативным.

Регулятор в релизе подчеркивает, что для возвращения инфляции к цели «потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле».

ЦБ продлил период жесткой денежно-кредитной политики на фоне повышенной инфляции, роста инфляционных ожиданий населения, роста кредитования и перегрева в экономике. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства участников консенсус-прогноза РБК: 18 из 30 опрошенных экспертов считали, что регулятор сохранит ставку в 16% годовых и ужесточит сигнал. Но многие допускали повышение до 17%.

Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле составил 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за первый квартал. Годовая инфляция по состоянию на 3 июня выросла до 8,1% после 7,8% в апреле, отмечает ЦБ. После замедления в марте рост цен вернулся к повышенным уровням начала года, писали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Одновременно в мае 2024-го впервые с декабря 2023-го выросли инфляционные ожидания с 11% (апрель 2024-го) до 11,7%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ.

Также сохраняются повышенные темпы кредитования, несмотря на высокие ставки. Рост розничного кредитования в апреле ускорился до 1,7 с 1,6% месяц к месяцу, а среднемесячный рост за январь—апрель составил 1,3% месяц к месяцу, что сопоставимо с темпами того же периода 2023 года, когда ставка была существенно ниже — 7,5% годовых, обращали внимание аналитики ЦБ. В мае выдачи розничных кредитов достигли 659,9 млрд руб., что стало рекордом с августа прошлого года, следует из данных аналитической компании Frank RG.

«Необеспеченное потребительское кредитование поддерживается ростом доходов населения. Государственные льготные программы продолжают вносить основной вклад в прирост ипотечного портфеля банков, при этом в рыночном сегменте динамика сдержанная», — отмечает ЦБ.

Кроме того, экономика продолжает расти быстрыми темпами, отмечает ЦБ. Она находится в состоянии перегрева, сохраняется напряженная ситуация на рынке труда, отмечали участники ПМЭФ. Рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%. Уровень безработицы в апреле 2024 года вновь обновил исторический минимум и составил 2,6% от рабочей силы против 2,7% в марте, следует из доклада Росстата.

«На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», — пишет Центробанк.

ЦБ также прокомментировал планы правительства по повышению налогов. Изменения в налоговой политике «означают, что рост бюджетных расходов в ближайшие годы будет покрыт за счет увеличения доходов консолидированного бюджета», отмечает регулятор: «Эти решения соответствуют срокам нормализации бюджетной политики с 2025 года, которые были утверждены ранее. По оценке Банка России, предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции».