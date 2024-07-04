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Финансы ,  
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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17–18%

Замглавы ЦБ Заботкин: ключевую ставку в июле могут поднять до 17–18%
Сейчас ключевая ставка сохраняется на уровне 16%, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в июле возможно существенное повышение ставки. Это значит, что ее повысят более чем на 1 п.п.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17–18% годовых, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что в июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что в Центробанке рассматривали оба варианта — и оставить ставку в том же значении, и поднять на 1–2 процентных пункта.

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил Заботкин.

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7 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил свой сигнал — Набиуллина заявила, что в июле возможно «существенное повышение ключевой ставки», то есть более чем на 1 п.п.

ЦБ продлил период жесткой денежно-кредитной политики на фоне повышенной инфляции, роста инфляционных ожиданий населения, роста кредитования и перегрева в экономике. Годовая инфляция по состоянию на 1 июля, по данным Росстата, достигла 9,22%, когда как цель ЦБ — вернуть инфляцию на уровень 4%.

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Мир Ландау
Центробанк ЦБ Алексей Заботкин ключевая ставка
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