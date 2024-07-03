Костин и Греф назвали «ужасом» и «сбоем» снижение ставки до 4–5%

Снижение ставки до 4–5% стало бы сигналом о «серьезном сбое» в ЦБ, считает Герман Греф. Это будет «ужас», полагает Андрей Костин

Андрей Костин и Герман Греф (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Главы крупнейших российских банков Герман Греф и Андрей Костин не ждут позитивных последствий в случае снижения ключевой ставки до 4–5% с нынешних 16%. Об этом они заявили в ходе Финансового конгресса, который проводит Центробанк, передает корреспондент РБК.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина спросила участников пленарной сессии, к чему приведет снижение ставок. «Представьте, у нас инфляция сейчас годовая больше 8%. Люди, кстати, не считают ее низкой или умеренной, они считают ее высокой. И мы начинаем снижать ставку. Гипотетически начинаем снижать ставку до 4–5%. Что будут делать банки? Побегут ли они давать дешевые длинные кредиты?» — поинтересовалась Набиуллина.

«Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно. У меня в банке есть юрист, я подхожу и спрашиваю у него: «Слушай, Леша, как правильно сделать так, чтобы все было правильно и по закону, по всем правилам». «Как скажет, Андрей Леонидович, так и будет правильно». Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна — так и правильно. Будет 18 (процентов ставка. — РБК) — будет 18. Потому что инфляция — большая беда, действительно», — ответил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал такое гипотетическое решение «сигналом всем банкам, всей экономике», что «последний наш здравомыслящий институт под названием Центральный банк дал какой-то серьезный сбой».

«Скорее всего, все просто-напросто вообще перестали бы выдавать деньги. Потому что непонятно, что делать в таких условиях. Это очевидно противоречит — я уж не говорю там макроэкономической теории — здравому смыслу. Ответом может быть только одно — страх. А когда человеку страшно, он что делает? Он перестает выдавать деньги вообще», — резюмировал Греф.

CEO Альфа-банка Владимир Верхошинский сказал, что теоретически это должно привести к снижению ставок по кредитам, но в реальности будет казаться, что «что-то происходит не то». «И лучше так не делать вообще. Рынок должен понимать происходящее, если он не понимает, он волнуется. Когда он волнуется — ставки еще хуже, риски растут», — резюмировал Верхошинский.

7 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил свой сигнал — Эльвира Набиуллина заявляла, что в июле возможно «существенное повышение ключевой ставки», то есть более чем на 1 п.п.

«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели», — подчеркнула она.