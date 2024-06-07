Костин назвал «рассосавшейся» проблему с зависшими в Индии рупиями

Расчеты с Китаем и Индией идут в нацвалютах, проблема рупий решена, заявил Костин. Глава ВТБ отметил «трусость» банковского сектора из-за риска вторичных санкций и усомнился, что США решатся «взорвать финансовую систему»

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ситуация с трансграничными платежами улучшается, в этом плане с другими странам БРИКС «идет неплохое двустороннее развитие», заявил в интервью «Известиям» глава ВТБ Андрей Костин.

По словам Костина, около 90% всех платежей между Китаем и Россией проводится в национальных валютах — юанях и рублях. «Та же ситуация с расчетами с Индией, хотя там у нас экспорт значительно превышает импорт. Но проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась. Проблема решена, как и с другими странами», — заверил он.

Летом 2023 года Bloomberg сообщил, что на счетах российских компаний в индийских банках ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в прошлом сентябре заявил, что остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров постепенно снижаются, они незначительны по отношению к объемам экспорта. О том же говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Костин рассказывал РБК прошлой осенью, что ВТБ и Сбербанк способны конвертировать индийские рупии в рубли для возврата валютной экспортной выручки в Россию. Речь идет о прямом переводе рупий в рубли через посредников в Индии и ОАЭ. Тогда же ВТБ запустил переводы в Индию в рупиях. В начале мая Hindustan Times написала со ссылкой на источники, что Россия использовала «зависшие» рупии для инвестиций в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты.

В интервью «Известиям», говоря о проблемах с проведением платежей в дружественные России страны, возникших из опасения вторичных санкций США, Костин заявил, что «банковский сектор оказался самым трусливым». «Их понять можно. Но с другой стороны, я китайским товарищам говорю: четыре крупнейших мировых банка по размеру активов — китайские. Я не знаю, как Америка пойдет против них, это взорвет всю мировую финансовую систему», — уверен глава ВТБ.

«Я повторяю: торговля идет, расчеты идут, хоть и со сложностями», — добавил Костин. По мнению главы банка, западные страны и далее будут вводить санкции против российской финансовой системы, но «до определенного уровня, пока это не начнет противоречить их же интересам».

Условия обслуживания россиян в финансовых организациях Китая, Турции и некоторых других стран ужесточились с конца декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден подписал указ, который разрешает вводить меры против иностранных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам российскому ВПК. Турецкий DenizBank начал отказывать в открытии счетов россиянам даже при наличии местного ВНЖ и прописки. У ряда российских компаний в Турции закрылись счета. Принимать платежи от российских организаций отказались несколько банков Китая, бизнес начал жаловаться на блокировки платежей из России за электронику. Трудности возникли с денежными переводами в Казахстан, ряд банков ОАЭ начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам.

Президент Владимир Путин во время майского визита в Китай заявил, что точку зрения банков, которые вынуждены учитывать риски вторичных санкций при проведении расчетов с Россией, понять можно. «Вопросы, касающиеся расчетов, обсуждаются на уровне участников экономической деятельности. Решения возможны, они есть», — говорил он, добавив, что власти США своими ограничениями подрывают доверие к доллару. Российские власти считают незаконными санкции, введенные из-за военных действий на Украине.