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Костин рассказал о решении проблемы «зависших» в Индии рупий

Костин: ВТБ и Сбербанк научились конвертировать «зависшие» рупии в рубли
Крупные банки научились конвертировать рупии, остающиеся на счетах российских экспортеров, в рубли, сообщил РБК глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, невозвратная валюта из Индии уже не может оказывать давление на рубль
ВТБ VTBR ₽0,02719 -1,29% Купить
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Крупные российские банки — ВТБ и Сбербанк — уже способны конвертировать индийские рупии в рубли для возврата этой валютной экспортной выручки в Россию, сообщил в интервью РБК президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. Так он прокомментировал ситуацию с «зависшей» валютой в Индии: Bloomberg в июне сообщал, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях; эти средства практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране.

«По нашим оценкам, уже относительно небольшая часть рупий зависла. А во-вторых, сейчас и мы, и «Сбер», и другие делаем конверсию рупии — рубли», — сказал Костин. По его словам, речь идет о прямом переводе рупий в рубли через посредников в Индии и ОАЭ.

«У нас обычно используются посредники из Индии, из Эмиратов. Там определенная комиссия берется, дисконт, но, в принципе, объемы уже большие. Мы — каждый (ВТБ и «Сбер». — РБК) — можем уже на суммы сотни миллиардов рублей переваривать за год», — пояснил глава ВТБ. Он добавил, что ВТБ «конкурирует с другими банками за клиентов, чтобы забрать у них эти рупии».

Ранее экономист, экс-глава Минфина, банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК назвал рупии одним из неочевидных факторов ослабления рубля в том году.

«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов.

Законодательство Индии запрещает проведение ряда операций с национальной валютой страны или требует получения согласования на проведение таких операций. Попробовать конвертировать рупии в другую валюту можно, но для этого в индийских банках не всегда хватает рублей.

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С тезисом Задорнова не согласились в Минэнерго. В ЦБ заявляли, что объем рупий, которые не были конвертированы и возвращены в Россию, незначителен. В то же время глава МИДа Сергей Лавров 10 сентября упомянул о том, что в Индии накопилось «очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения», но указал, что Дели пообещал предложить России перспективные области, куда их можно инвестировать.

Рубль начал резко слабеть к основным валютам этим летом: на торгах 14 августа доллар пробил отметку 100 руб., а евро — 110 руб. С тех пор ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 12% и анонсировал ускоренные продажи валюты на внутреннем рынке.

«Тема [с рупиями] рассасывается, этот не фактор влияния [на курс рубля] сегодня. У многих наших клиентов вроде и не осталось рупий», — сказал Костин. Глава ВТБ не назвал, какой объем валюты еще остается в Индии и не возвращен в Россию.

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