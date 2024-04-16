«Сбер» предложил российским компаниям открывать депозиты в рупиях

Российские компании смогут открывать в «Сбере» депозиты в рупиях с максимальной ставкой в 5,11% при размещении средств от $60 млн. В прошлом году стало известно о «зависших рупиях» у российского бизнеса в индийских банках

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Корпоративные клиенты «Сбера» теперь могут открывать депозиты в индийских рупиях, банк заявил, что это позволит российскому бизнесу получить дополнительный доход, поскольку рупия — одна из самых стабильных валют Азиатско-Тихоокеанского региона.

На данный момент максимальная ставка по безотзывным депозитам в рупиях на текущий момент составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от $60 млн.

Кроме депозитов корпоративные клиенты «Сбера» смогут хеджировать валютные риски по паре рубль-рупия: среди доступных инструментов — поставочные, расчетные и предоплаченные валютные форварды.

«Многие наши корпоративные клиенты все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это одна из старейших и самых стабильных валют. <...> Мы ожидаем спрос на размещение депозитов рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход», — сказал зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.

Прошлым летом Bloomberg сообщил, что на счетах российских компаний в индийских банках ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране. До этого Москва и Нью-Дели приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии из-за торгового дисбаланса — $51 млрд импорта в Индию против $10,6 млрд в Россию.

Экономист, экс-глава банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК написал, что рупии, которые поставщики нефти не могут конвертировать или использовать, стали одной из «неочевидных» причин ослабления рубля. С этим не согласились в Минэнерго. В ЦБ заявляли, что объем рупий, которые не были конвертированы и возвращены в Россию, незначителен.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в минувшем сентябре сообщил, что ВТБ и Сбербанк уже способны конвертировать индийские рупии в рубли для возврата валютной экспортной выручки в Россию. По его словам, речь идет о прямом переводе рупий в рубли через посредников в Индии и ОАЭ. В том же месяце ВТБ запустил переводы в Индию в рупиях.

Тогда же первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что «инструментарий [для конвертации рупий] есть, но он очень сложный, достаточно дорогой, небыстрый, он требует затрат». Он подтвердил, что валютная выручка после конвертации рупий возвращается с дисконтом, однако предположил, что он будет снижаться, поскольку большее число участников рынка «будут хотеть заработать эти деньги».

В том же месяце ВТБ запустил переводы в Индию в рупиях.