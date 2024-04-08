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Война санкций ,  
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Казахские банки замедлили обработку переводов из России из-за санкций

Известия: банки Казахстана замедлили обработку переводов из России из-за санкций
Сюжет
Война санкций
Платежи из России даже в национальных валютах обрабатываются теперь несколько недель из-за опасений банков Казахстана попасть в под вторичные санкции США. Эксперты отмечают, что проверки увеличили и на российской стороне
Фото: Валентин Федоров / ТАСС
Фото: Валентин Федоров / ТАСС

Денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками, трудности серьезные, платежи «подвисают» на недели, заявил «Известиям» вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.

Некоторые местные банки отказываются работать с Россией, как Halyk Bank (Народный банк) — крупнейший банк республики. Это связано с попытками Казахстана предельно защитить себя от введения вторичных санкций, пояснил Дунаев. Прежде проблемы наблюдались в обработке долларовых операций, теперь трудности возникли и с транзакциями в рублях и тенге.

Проблема существует с января, обработка длится две-три недели, подтвердил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников. Среди причин более детальные комплаенс-проверки клиентских операций с целью обнаружения вероятных санкционных угроз.

Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир»
Финансы
Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Однако в конце февраля ситуация ухудшилась, указал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он отметил, что сейчас платежи задерживаются и в Казахстан, и в Киргизию. По его словам, проверки ужесточились и со стороны России, поскольку Центробанк начал тщательнее отслеживать нелегальные операции, связанные с онлайн-казино. Прежде подобные транзакции шли часто через банки стран СНГ и потом в офшоры.

Прежде всего углубленные проверки проводят казахстанские банки, которые обслуживают клиентов из стран, считающихся недружественными по отношению к России, полагает глава аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Премьер Киргизии объяснил ограничения карт «Мир» угрозами из Латвии
Политика
Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Из-за санкций Halyk Bank приостановил принимать карты «Мир». «Не сможет клиент совершить операции через наш банк — снять либо оплатить через терминалы», — рассказали РБК в организации.

В конце декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц. Нарушители правил могут попасть под полные блокирующие санкции (добавление в список SDN). В феврале Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») попала под блокирующие санкции Минфина США.

Ранее санкции привели к проблемам при обработке платежей, в частности, в Китае. Несколько крупных банков Китая перестали принимать платежи из России в юанях, банки возвращают транзакции. Прежде было известно о прекращении приема долларовых переводов из России многими китайскими банками и задержках в расчетах, но транзакции в национальных валютах продолжались.

«Продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — оценил представитель президента Дмитрий Песков. Москва требует отменить международные санкции.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Казахстан иностранные банки санкции США
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