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ЦБ назвал незначительным объем «зависших» в Индии рупий

ЦБ: объемы «зависших» в Индии рупий незначительны по отношению к экспорту
Набиуллина также называла небольшими масштабы накопившейся у российских компаний выручки в рупиях. Экс-глава «Открытия» Задорнов называл застрявшие рупии одной из причин ослабления рубля, в Минэнерго с этим не согласны
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Здание Центрального Банка России
Здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров постепенно снижаются, они незначительны по отношению к объемам экспорта. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает «РИА Новости». На курс рубля влияет повышенный объем импорта, отметил он.

В конце августа экономист, экс-глава банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК написал, что зависшие в Индии рупии, которые поставщики нефти не могут конвертировать или использовать, стали одной из «неочевидных» причин ослабления рубля. По словам Задорнова, Россия в первом полугодии поставила нефти и нефтепродуктов в Индию на $30 млрд, при этом российский импорт из этой страны оценивается в $6–7 млрд в год. «$30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — отметил экономист.

В Минэнерго не согласились с мнением Задорнова. Как заявили в ведомстве, нефтекомпании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки с этим не носят системного характера, поэтому предположение о влиянии зависшей на счетах индийской валюты на падение рубля неверно.

По данным министерства торговли Индии, Россия в апреле—мае стала второй по объемам экспортированной в эту страну продукции после Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос более чем на 200% — с $3,6 млрд до $11 млрд.

Bloomberg в июне сообщал, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях; эти средства практически невозможно потратить из-за валютных ограничений.

Незадолго до этого глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках», и обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью RTVI называл среди других обсуждаемых решений закупки на рупии товаров или их инвестирование в индийскую экономику.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале лета отмечала, что проблема с расчетами в нацвалютах других стран, в частности, в рупиях, есть, но ее масштаб не растет. «Что касается накопившейся рупиевой выручки — цифры называть не буду, но хочу сказать, что масштабы действительно незначительные с точки зрения того, если мерить это как долю в целом объема валютной выручки», — также говорила она.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк ЦБ Индия рупия Валюта экспорт

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

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Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
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