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Война санкций ,  
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Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

Известия: три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России
Сюжет
Война санкций
Платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими финорганизациями Китая, но если против российского банка не введены западные санкции — проблем нет, узнали «Известия»
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, сообщил «Известиям» гендиректор «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также близкий к крупному бизнес-объединению источник.

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются.

Банки ICBC и CCB отклоняют все поступающие от подсанкционных банков платежи, независимо от того, какая используется система межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS, сообщил собеседник издания в российском банке. Китайские банки объясняют ситуацию внутренней политикой компаний. Источник отметил, что ограничения были введены даже до начала 2024 года.

Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией
Бизнес
Фото:Guang Niu / Getty Images

Американо-китайский торговый баланс значительно превышает тот же показатель между Россией и Китаем, а потому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, пояснил Порошин.

Больше всего труднотей при проведении платежей с Китаем — западная система SWIFT, но сложности возникают с китайским и российским аналогами, признает партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Он пояснил, что рано или поздно все операции отражаются в банковской отчетности, а если у финорганизации налажены связи с коллегами из Европы и США, то отчетность становится целиком прозрачной.

Ряд крупных российских банков открыли свои представительства в Китае, что сильно облегчает отправку платежей, отмечает Иванинский. К примеру, в ВТБ подтвердили: через филиал в Шанхае нет изменений в условиях проведения расчетов — с точки зрения местного законодательства, ВТБ в Шанхае — самостоятельный китайский банк, проводящий платежи между двумя странами в обеих валютах.

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Экономика
Фото:Gregor Fischer / Getty Images

В середине января Bloomberg писал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. Не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам.

Источники агентства связывали эти меры с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

В начале февраля расчеты с Россией и Белоруссией остановил китайский банк Chouzhou Commercial, сообищили «Ведомости», назвав его основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического местонахождения. Проблема касалась не только SWIFT, но и российской СПФС, а также китайской CIPS. Из-за отказа проводить платежи стало известно о срыве некоторых сделок.

Однако в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ) сообщили РБК, что ситуация сама по себе не создает угрозы «логистического коллапса», хотя произошедшее и является негативным сигналом. «Chouzhou Commercial Bank — крупный банк, но им не ограничивается перечень банков-получателей в Китае для направления валютных платежей. С Россией работают многие китайские банки», — подчеркивали тогда в центре.

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