Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

Платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими финорганизациями Китая, но если против российского банка не введены западные санкции — проблем нет, узнали «Известия»

Фото: China Photos / Getty Images

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, сообщил «Известиям» гендиректор «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также близкий к крупному бизнес-объединению источник.

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются.

Банки ICBC и CCB отклоняют все поступающие от подсанкционных банков платежи, независимо от того, какая используется система межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS, сообщил собеседник издания в российском банке. Китайские банки объясняют ситуацию внутренней политикой компаний. Источник отметил, что ограничения были введены даже до начала 2024 года.

Американо-китайский торговый баланс значительно превышает тот же показатель между Россией и Китаем, а потому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, пояснил Порошин.

Больше всего труднотей при проведении платежей с Китаем — западная система SWIFT, но сложности возникают с китайским и российским аналогами, признает партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Он пояснил, что рано или поздно все операции отражаются в банковской отчетности, а если у финорганизации налажены связи с коллегами из Европы и США, то отчетность становится целиком прозрачной.

Ряд крупных российских банков открыли свои представительства в Китае, что сильно облегчает отправку платежей, отмечает Иванинский. К примеру, в ВТБ подтвердили: через филиал в Шанхае нет изменений в условиях проведения расчетов — с точки зрения местного законодательства, ВТБ в Шанхае — самостоятельный китайский банк, проводящий платежи между двумя странами в обеих валютах.

В середине января Bloomberg писал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. Не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам. Источники агентства связывали эти меры с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

В начале февраля расчеты с Россией и Белоруссией остановил китайский банк Chouzhou Commercial, сообищили «Ведомости», назвав его основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического местонахождения. Проблема касалась не только SWIFT, но и российской СПФС, а также китайской CIPS. Из-за отказа проводить платежи стало известно о срыве некоторых сделок.

Однако в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ) сообщили РБК, что ситуация сама по себе не создает угрозы «логистического коллапса», хотя произошедшее и является негативным сигналом. «Chouzhou Commercial Bank — крупный банк, но им не ограничивается перечень банков-получателей в Китае для направления валютных платежей. С Россией работают многие китайские банки», — подчеркивали тогда в центре.