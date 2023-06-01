Bloomberg сообщил о «рупийной ловушке» для российских компаний в Индии

На счетах российских компаний в индийских банках копится избыточный объем рупий, которые сложно перевести в рубли и почти невозможно потратить, сообщил Bloomberg

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На банковских счетах российских компаний в Индией ежемесячно накапливается до 1 млрд долларов в рупиях, сообщает Bloomberg. Эти средства оказались «в ловушке», так как их практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений, утверждает агентство.

Всего после начала военной операции России на Украине, по расчетам Bloomberg Economics, на индийских счетах в рупиях скопилось порядка $147 млрд. Каждый квартал этот дисбаланс, вероятно, будет генерировать от 2 до 3 млрд долларов, которые России также трудно будет использовать, пишет агентство.

Россия за год стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, расчеты за нее идут в национальной валюте. Однако уровень импорта индийских товаров в Россию так быстро не растет, из-за чего и возникает избыток рупий, которые российским компаниям сложно перевести в рубли. По словам собеседников агентства, знакомых с ходом переговоров между странами по поводу этих средств, ситуация тупиковая, поэтому Москва ожидает дальнейшего роста накоплений в рупиях.

Центральный банк Индии предложил странам, накапливающим лишние рупии от экспорта, вкладывать средства в местные ценные бумаги, включая государственные облигации. Также две страны обсуждают различные платежные механизмы, в том числе инвестиции российских компаний в Индии. По словам источника агентства, это предложение сначала не нашло поддержки у Москвы, но теперь вновь рассматривается.

Россия считает единственным приемлемым вариантом для взаимных расчетов использование валюты третьей страны — китайского юаня или дирхама Объединенных Арабских Эмиратов, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ходом обсуждения. По их словам, до соглашения по этому вопросу еще далеко.

После начала военной операции России на Украине ЕС, США и ряд других стран ввели против Москвы санкции. В частности, в декабре государства G& ввели потолок цен на нефть — $60 за баррель. Евросоюз также ввел эмбарго на закупки российской нефти, доставляемой танкерами по морю. Россия отказалась поставлять ее странам, которые согласились поддержать потолок цен, соответствующий указ президента вступил в силу 1 февраля.