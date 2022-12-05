Глава Freedom Holding оценил переток клиентов из России в Казахстан

Часть клиентов «Фридом Финанс» уже открыли счета в Казахстане, рассказал РБК глава Freedom Holding Тимур Турлов. После ослабления рубля и нарушения «хрупкой стабильности» он ожидает еще большего оттока инвесторов за рубеж

Тимур Турлов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Часть клиентов «Фридом Финанс», бывшего российского подразделения Freedom Holding, открыли счета в Казахстане, рассказал РБК главный исполнительный директор холдинга Тимур Турлов.

«Из-за санкционных ограничений мы не видим возможности в обслуживании клиентов в России. Но мы видим миграцию самих россиян из российской инфраструктуры за рубеж, в том числе в дружественные страны, — сказал он. — Теперь логика инвестора выстраивается так, что любые инвестиции во внешние активы лучше делать не из российских юрисдикций, а из других, дружественных стран».

По словам Турлова, в первую очередь брокерские счета у казахстанского брокера завели клиенты с самыми большими портфелями, генерирующие основную выручку холдинга, а также люди, заинтересованные в инвестициях в иностранные акции: «Это те клиенты, на обслуживании которых сконцентрирована наша выручка и прибыль, это 10–15% клиентской базы».

Банк России с 1 октября ограничил покупку иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами. Ограничения были введены после того, как многие из них столкнулись с инфраструктурными проблемами при проведении операций с ними на фоне западных санкций против российского финансового сектора. С начала марта иностранные депозитарии приостановили проведение сделок с бумагами в интересах клиентов из России из-за санкций. Также были заморожены переводы доходов в адрес россиян по принадлежащим им ценным бумагам. В начале июня Национальный расчетный депозитарий (НРД, через него проводятся расчеты по иностранным бумагам и сделки по ним) попал под санкции ЕС, и европейские клиринги окончательно прекратили с ним работу. Сейчас НРД пытается через суд оспорить внесение в санкционный список и получить лицензию на перевод активов не попавших под санкции инвесторов из России. В конце мая на фоне продолжающейся блокировки операций с бумагами и проведения расчетов Банк России ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже. По оценке биржи и регулятора, под заморозку попали порядка 14% бумаг. В конце октября у СПБ Биржи получилось разблокировать часть активов в результате обмена с зарубежным контрагентом. По оценке главы площадки Романа Горюнова, удалось разморозить порядка 10% активов на общую сумму $300 млн.

Основной спрос на открытие счетов формирует средний класс, уточнил собеседник РБК: «Это предприниматели, высококвалифицированные специалисты, люди, которые смогли накопить какие-то сбережения и понимают все вызовы хранения этих сбережений в рублях». Но пока таких людей «не так много», оценил Турлов. Из-за длительного периода укрепления российской валюты они пока не спешат выходить из рублевых активов, но в будущем при ослаблении рубля эти клиенты могут мигрировать к зарубежным брокерам, полагает глава Freedom Holding.

«Люди понимали, что, по идее, надо куда-то бежать, но куда именно и, главное, зачем, совершенно непонятно, потому что кажется, что рубль-то не падает. Такая интересная хрупкая стабильность получается. Поэтому не исключено, что основную волну миграции клиентов мы увидим, когда немножко разбалансируется текущий счет и когда рубль начнет падать», — допустил Турлов.

При этом мигрировать клиенты будут не только в Казахстан, считает он. Среди популярных у инвесторов юрисдикций глава Freedom Holding также называет Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Основное преимущество этих стран — менее жесткий комплаенс, отмечает Турлов. В Казахстане же ввиду позиции местных властей и собственных требований холдинга каждого клиента из России проверяют «по три раза», рассказал он.

В конце октября Freedom Holding продал свои российские активы — инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс». Покупателем выступил заместитель генерального директора российской инвесткомпании Максим Повалишин. Стоимость активов оценивалась в $140 млн. Большая часть этой суммы — $107 млн — обязательства Freedom Holding перед российским подразделением за выкуп казахстанской «Фридом Финанс», которые были учтены в сделке. Остальные $33 млн Повалишин заплатит холдингу деньгами, полученными от продажи имеющихся у него акций Freedom Holding. После выхода из состава холдинга российские инвесткомпания и банк поменяли названия на «Цифра брокер» и Цифра Банк.

Насколько высок риск миграции инвесторов к зарубежным брокерам

Об оттоке средств инвесторов за рубеж и риске его усиления в будущем писал в «Обзоре финансовой стабильности за второй-третий квартал» и Банк России. По данным регулятора, в январе—августе 2022 года россияне перевели к иностранным брокерам $1,24 млрд. Переводы осуществлялись преимущественно в дружественные страны, уточнял регулятор. В абсолютной величине ЦБ оценил такой объем оттока как небольшой, но в долгосрочной перспективе регулятор видит риск «существенного оттока частных инвестиций в иностранную финансовую инфраструктуру».

Для удержания средств инвесторов «нужно создать нормальный рынок», отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Потому что альтернатив у людей много. И основная альтернатива — это не вкладываться в фондовый рынок, а вкладываться в депозиты или вообще дома наличные держать. Нужно со всем этим конкурировать», — указывала она.

В текущих условиях стоит ожидать нарастания переводов средств инвесторов к брокерам-нерезидентам, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «На данный момент в России фактически нет альтернатив для инвестирования средств обеспеченных инвесторов за рубеж, а интерес к долларовым и евровым облигациям явно будет высоким из-за роста доходностей по ним и плохих перспектив рубля», — объясняет он.

Остановить отток на время могут административные меры в виде новых валютных запретов, но это убьет доверие, рассуждает Прокудин. «Лучше, если брокеры займутся развитием предложений зарубежных счетов для российских клиентов, что поддержит отток средств из России сейчас, но создаст положительную репутацию страны в глазах местных инвесторов, что позволяет рассчитывать на возврат этих средств обратно в Россию после изменения конъюнктуры», — полагает он.

«Вводимые ограничения для неквалифицированных инвесторов в иностранные ценные бумаги и риски санкций против НКЦ (Национального клирингового центра) — основные причины бегства частного капитала к зарубежным брокерам», — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, дальнейший отток капитала во многом будет зависеть от регулятора: чем больше ограничений, тем быстрее инвесторы будут выводить средства на зарубежные счета. «Сам факт ослабления рубля несильно повлияет на бегство инвестиций при наличии оборота валютных пар на бирже. При этом введение ограничений на движение капитала вполне будет способствовать оттоку», — рассуждает эксперт.

Как иностранные брокеры относятся к клиентам из России

Ряд иностранных брокеров после 24 февраля ужесточили требования к клиентам из России или вовсе перестали с ними работать. Так, популярный американский брокер Interactive Brokers еще в прошлом году блокировал счета россиян, которые пользовались его сервисами, находясь на территории Крыма. Только спустя три месяца инвесторам удалось вернуть доступ к счетам, предоставив документы о том, что они не проживают на территории республики. С 31 июля американский брокер прекратил принимать рубли, а с 1 августа ограничил доступ россиян к ряду рыночных данных Нью-Йоркской фондовой биржи.

С 6 июня 2022 года датский Saxo Bank прекратил обслуживание брокерских счетов россиян и белорусов из-за санкций. Клиентам предлагали перевести активы к другим брокерам или закрыть все позиции и вывести деньги. В первом случае инвесторы могли столкнуться с дополнительными проверками и ограничениями контрагентов, предупреждали в Saxo Bank.

Основанный россиянами европейский брокер Exante (базируется на Мальте) объявил о закрытии с 12 июля счетов клиентов из России и Белоруссии, если остатки на таких счетах менее €10 тыс. Предупреждая о закрытии, Exante рекомендовал клиентам выводить деньги во избежание начисления комиссий или предоставлять документы, подтверждающие место жительства за пределами России и Белоруссии.