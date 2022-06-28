Европейский брокер Exante ввел дополнительную комиссию для россиян

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 27 июн, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 27 июн, 16:17
Песков назвал предельные цены на газ темой переговоров G7 с «Газпромом» Политика, 14:00
Суд в Москве арестовал Илью Яшина на 15 суток Политика, 13:58
Песков усомнился в возможности осуждать Ельцин-центр Политика, 13:56
Латвийский тренер клуба КХЛ проигнорировал запрет на работу в России Спорт, 13:55
Таганский суд наложил штрафы на Twitch, Wattpad и Pinterest Технологии и медиа, 13:51
Как составить идеальное сопроводительное письмо: 12 правил — Fast Company Pro, 13:49
Суд вновь отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить телефоны Политика, 13:45
«Дом.РФ» выделил ₽1 млрд на ипотеку для строительства домов своими силами Недвижимость, 13:44
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 13:43
Кремль назвал единственный способ удержать ученых в России Политика, 13:38
Как машины ездят по затопленным из-за дождей улицам Владивостока. Видео Общество, 13:36
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:36
В продаже на Wildberries появились товары из IKEA Бизнес, 13:30
Песков сообщил о планах Минобороны усилить западную границу из-за НАТО Политика, 13:29

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Финансы ,  
0 

Европейский брокер Exante ввел дополнительную комиссию для россиян

Брокер Exante призвал своих клиентов из России и Белоруссии, остатки на счетах которых не превышают €10 тыс, вывести средства. В противном случае инвесторы столкнутся с ежедневной комиссией до полного обнуления счета
Евро/Рубль EUR/RUB ₽55,788 -0,91% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽52,875 -0,96% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Основанный россиянами брокер Exante с 12 июля закроет счета своих клиентов из России и Белоруссии, на чьем счету находятся активы на сумму менее €10 тыс. Соответствующие письма получили два клиента европейской компании (с копиями ознакомился РБК), их подлинность подтвердил источник РБК, работающий с иностранными брокерами. РБК направил запрос в Exante.

Что такое Exante

Exante — европейский брокер со штаб-квартирой на Мальте. Компания, основанная россиянами в 2011 году, работает с частными и корпоративными инвесторами. Она не имеет лицензии Банка России. Раньше компания работала в России через местных партнеров, по субброкерской схеме. Сейчас Exante в черном списке российского ЦБ. Это не запрещает россиянам работать с компанией, но лишает их защиты, предусмотренной российским регулированием, указывал ЦБ.

В письме Exante уведомил клиентов, что до обозначенной даты им необходимо продать все бумаги и вывести денежные средства со счетов в евро в любой банк или к брокеру, которые не находятся под санкциями. «Если вы не предпримете эти действия в течение указанного времени, мы будем вынуждены ввести дополнительную плату за обслуживание вашей учетной записи», — предупреждает брокер. Она составит €25 и будет начисляться ежедневно до тех пор, пока клиент не закроет позиции и не выведет средства или пока на счете не закончатся деньги. После этого учетная запись будет закрыта.

Роскомнадзор ограничил доступ к британскому сайту брокера из США
Технологии и медиа
Фото:Chris Hondros / Getty Images

Инвесторам, желающим сохранить свои аккаунты, Exante предложил предоставить документы, подтверждающие их место жительства за пределами России и Белоруссии. В этом случае счетом можно будет продолжать пользоваться.

Один из собеседников РБК подчеркивает, что ограничения, обозначенные в письме, коснутся только счетов с остатками меньше €10 тыс. Счета с остатком больше этой суммы под принудительное закрытие не попадут. При этом для россиян действует запрет на размещение более €100 тыс. на счете в Европе. Лимит был установлен еще в феврале. Ограничение распространяется на депозиты в рамках одной финансовой организации, подпадающей под регулирование ЕС.

В начале марта Exante прекратил обработку входящих и исходящих переводов ценных бумаг от российских брокеров. Он также запретил жителям России и Белоруссии выводить средства в долларах США и российских рублях. Все остальные валюты оставались доступными для использования, «если банк не находится под санкциями».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари

Иностранные брокеры ввели ограничения для российских инвесторов
Финансы
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Кроме Exante о закрытии счетов клиентов из России и Белоруссии объявил датский Saxo Bank. До 6 июня он попросил инвесторов из этих стран закрыть все позиции и вывести денежные средства со счетов. В случае если клиенты не сделают этого самостоятельно, Saxo Bank будет принудительно распродавать активы и выводить денежные средства на последний банковский счет, который клиент использовал для пополнения. В этом случае клиент должен сам оплачивать все транзакционные издержки, понесенные банком.

Единственным крупным иностранным брокером, который до сих пор открывает счета россиянам, остается американский Interactive Brokers (IB). Но и он ввел ряд существенных ограничений. Так, с 31 июля IB перестанет принимать рубли — до этого ими можно было пополнять брокерский счет без комиссии.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
иностранные инвестиции Инвестиции

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Брокеры предложили перечислять владельцам евробондов платежи в рублях
Финансы
Популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублями
Финансы
Россияне стали чаще закрывать ИИС и сократили средства на счетах брокеров
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter