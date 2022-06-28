Европейский брокер Exante ввел дополнительную комиссию для россиян

Брокер Exante призвал своих клиентов из России и Белоруссии, остатки на счетах которых не превышают €10 тыс, вывести средства. В противном случае инвесторы столкнутся с ежедневной комиссией до полного обнуления счета

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Основанный россиянами брокер Exante с 12 июля закроет счета своих клиентов из России и Белоруссии, на чьем счету находятся активы на сумму менее €10 тыс. Соответствующие письма получили два клиента европейской компании (с копиями ознакомился РБК), их подлинность подтвердил источник РБК, работающий с иностранными брокерами. РБК направил запрос в Exante.

Что такое Exante Exante — европейский брокер со штаб-квартирой на Мальте. Компания, основанная россиянами в 2011 году, работает с частными и корпоративными инвесторами. Она не имеет лицензии Банка России. Раньше компания работала в России через местных партнеров, по субброкерской схеме. Сейчас Exante в черном списке российского ЦБ. Это не запрещает россиянам работать с компанией, но лишает их защиты, предусмотренной российским регулированием, указывал ЦБ.

В письме Exante уведомил клиентов, что до обозначенной даты им необходимо продать все бумаги и вывести денежные средства со счетов в евро в любой банк или к брокеру, которые не находятся под санкциями. «Если вы не предпримете эти действия в течение указанного времени, мы будем вынуждены ввести дополнительную плату за обслуживание вашей учетной записи», — предупреждает брокер. Она составит €25 и будет начисляться ежедневно до тех пор, пока клиент не закроет позиции и не выведет средства или пока на счете не закончатся деньги. После этого учетная запись будет закрыта.

Инвесторам, желающим сохранить свои аккаунты, Exante предложил предоставить документы, подтверждающие их место жительства за пределами России и Белоруссии. В этом случае счетом можно будет продолжать пользоваться.

Один из собеседников РБК подчеркивает, что ограничения, обозначенные в письме, коснутся только счетов с остатками меньше €10 тыс. Счета с остатком больше этой суммы под принудительное закрытие не попадут. При этом для россиян действует запрет на размещение более €100 тыс. на счете в Европе. Лимит был установлен еще в феврале. Ограничение распространяется на депозиты в рамках одной финансовой организации, подпадающей под регулирование ЕС.

В начале марта Exante прекратил обработку входящих и исходящих переводов ценных бумаг от российских брокеров. Он также запретил жителям России и Белоруссии выводить средства в долларах США и российских рублях. Все остальные валюты оставались доступными для использования, «если банк не находится под санкциями».

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Кроме Exante о закрытии счетов клиентов из России и Белоруссии объявил датский Saxo Bank. До 6 июня он попросил инвесторов из этих стран закрыть все позиции и вывести денежные средства со счетов. В случае если клиенты не сделают этого самостоятельно, Saxo Bank будет принудительно распродавать активы и выводить денежные средства на последний банковский счет, который клиент использовал для пополнения. В этом случае клиент должен сам оплачивать все транзакционные издержки, понесенные банком.

Единственным крупным иностранным брокером, который до сих пор открывает счета россиянам, остается американский Interactive Brokers (IB). Но и он ввел ряд существенных ограничений. Так, с 31 июля IB перестанет принимать рубли — до этого ими можно было пополнять брокерский счет без комиссии.