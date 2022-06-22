Популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублями
С 31 июля американский брокер Interactive Brokers (IB), продолжающий работать с россиянами, не будет принимать рубли для пополнения клиентских счетов. Информацию об этом подтвердили РБК два клиента американского брокера, финансовый советник Наталья Смирнова со ссылкой на соответствующее сообщение, полученное одним из клиентов иностранной компании, а также администратор счетов IB (тип счета, позволяющий делать некоторые операции от имени клиентов) Алина Ананьева, которая получила комментарии по этому вопросу от представителя американского брокера в Европе.
«После 31 июля IB прекратит прием переводов в рублях, более подробная информация об этом будет разослана клиентам в ближайшие несколько дней», — указал специалист поддержки брокера в ответ на обращение одного из собеседников РБК (копия переписки есть у редакции). Еще один клиент показал сообщение техподдержки, согласно которому конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.
Ранее IB принимал рублевые переводы на счета только от тех российских банков, в отношении которых не были введены санкции. РБК направил запрос в IB.
Как работает Interactive Brokers
Американская компания Interactive Brokers (IB) до 2020 года работала с россиянами через локальных партнеров по субброкерской схеме, но после получения штрафа от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регулирующих органов в размере $38 млн за провал в поддержании политики по контролю за отмыванием средств стала ограничивать работу с россиянами. С апреля 2021 года компания прекратила сотрудничество с местными брокерами, но оставила для россиян возможность открывать счета напрямую в ее торговой инфраструктуре.
Interactive Brokers также внесена в черный список Банка России. Это не запрещает инвесторам работать с ней, но лишает их защиты, которую дает российское регулирование, указывали в ЦБ.
Ананьева считает, что IB может принудительно конвертировать рубли, которые останутся на счетах клиентов после 31 июля. Она предположила, что решение брокера в отношении российской валюты связано с увеличением транзакций — переводы в рублях в IB были бесплатными, за валюту же взималась комиссия. «Слишком многие заводили рубли, конвертировали и тут же выводили. Были жесткие ограничения по суммам вывода из РФ в долларах, а в рублях их не было», — объясняет Ананьева.
С 14 июня IB также запретил россиянам открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС. Входящие и исходящие переводы бумаг также подпадали под этот запрет, писало издание Frank Media. Это было связано с санкциями ЕС, которые подразумевают запрет на продажу и передачу российским физическим и юридическим лицам ценных бумаг компаний из стран Евросоюза, выпущенных после 12 апреля 2022 года.
Несмотря на все новые ограничения, о прекращении работы IB с россиянами речи пока не идет. Российские резиденты все еще могут открыть счет у американского брокера, отметила Ананьева. Ранее брокер предупреждал о рисках блокировок аккаунтов россиян и заморозки всех транзакций, включая ввод и вывод средств, в случае введения соответствующих санкций. В IB подчеркивали, что «ни в какой ситуации [брокер] не будет нести ответственность за убытки или ущерб любого характера в результате политических или рыночных воздействий». Также IB объявил о запрете открытия новых счетов для резидентов Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик (в границах Луганской и Донецкой областей) и блокировке с 26 марта счетов, открытых ранее. Сохраняет свое действие и запрет на открытие счетов резидентами Крыма.
Несмотря на ограничения на прием переводов в рублях, для инвесторов из России сохранится возможность переводов в долларах. Учитывая, что купить доллар в России дешевле, а перевести на свой зарубежный счет можно до $150 тыс. в месяц, инвестиции через IB продолжают оставаться привлекательными, отмечает Смирнова: «Тут первый вопрос в том, останутся ли в России банки, которые будут отправлять валюту за рубеж. Сейчас пока они есть. И второй вопрос — будет ли IB в дальнейшем принимать хоть что-то от клиентов из России».
Иностранные брокеры не хотят работать с россиянами
Кроме IB ограничения для российских инвесторов ввели и другие иностранные брокеры. Европейский Exante с начала марта вовсе не принимает пополнения от российских клиентов со счетов любых банков, в том числе неподсанкционных. Также брокер не обрабатывает входящие и исходящие переводы ценных бумаг от российских брокеров, запрещает жителям РФ выводить средства в долларах США и рублях. Все остальные валюты остаются доступными для использования, «если банк не находится под санкциями», отмечали в Exante.
Датский Saxo Bank объявил о закрытии с 6 июня всех брокерских счетов клиентов из России из-за санкций. До момента блокировки счетов банк предложил клиентам закрыть все позиции (или перевести к другому брокеру) и вывести денежные средства. Если владельцы счетов не сделают этого, Saxo Bank обещал принудительно закрыть позиции и вывести денежные средства на счет, с которого происходило последнее пополнение. В этом случае клиент должен был сам оплачивать все транзакционные издержки, которые понесет банк.