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Финансы ,  
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Freedom Holding продал финансовые активы в России

Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру ИК «Фридом Финанс». За активы он заплатит $33 млн, в зачет также пойдут обязательства на $107 млн. Причиной продажи российского сегмента стали санкционные риски
Фото: freedom_finance / VK
Фото: freedom_finance / VK

Базирующийся в Казахстане Freedom Holding продал все свои финансовые активы в России, объявила компания. Новому собственнику перешла инвестиционная компания «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс». Покупателем стал Максим Повалишин, который в настоящее время является заместителем генерального директора ИК «Фридом Финанс».

За российские активы Повалишин заплатит приблизительно 33 млн долл. (с учетом корректировки на основе курса российского рубля к доллару США), а также переуступит обязательства холдинга перед российской «Фридом» по отсроченному платежу в 6,6 млрд руб. (около 107 млн долл.) за выкуп казахстанской «Фридом Финанс» в рамках корпоративной реструктуризации, говорится в сообщении.

Повалишин заверил Freedom Holding, что для финансирования денежной составляющей сделки он будет использовать свои личные средства, в том числе от продажи акций, которые получил в качестве топ-менеджера ИК «Фридом Финанс».

«Мы сожалеем, что сложные геополитические обстоятельства вынудили нас продать наши российские дочерние компании», — сказал собственник и глава холдинга Тимур Турлов.

Сделка требует согласования Банка России, холдинг планирует закрыть ее в течение ближайших месяцев.

Freedom Holding зарегистрирован в США, головной офис компании и ее основные исполнительные органы находятся в Казахстане. В эту же страну перед продажей инвесткомпании и банка были переведены некоторые сотрудники из России, писали Frank Media.

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О планах по продаже российских активов Freedom Holding сообщил в начале июня 2022 года вместе с публикацией годового отчета. «Выделение российских компаний из состава Freedom Holding Corp. позитивно отразится на всех участниках сделки и позволит холдингу сохранить корреспондентские отношения с зарубежными контрагентами», — объяснял принятие такого решения Турлов. После начала специальной военной операции России на Украине западные страны ввели ряд санкций, которые в том числе затронули участников финансового рынка.

Ранее предполагалось, что российские активы будут проданы в два этапа: сначала российскую инвесткомпанию и банк должен был выкупить собственник холдинга Тимур Турлов, а затем передать активы новому владельцу.

По состоянию на 31 марта 2022 года (последняя актуальная отчетность холдинга с российским подразделением в его составе) российский сегмент Freedom Holding насчитывал 43 офиса и филиала и 1,7 тыс. сотрудников. Общее количество клиентов холдинга в России составляет 163 тыс., приводил оценку Турлов. Всего же у Freedom Holding 414 тыс. клиентов, а подразделения компании работают в 13 странах: кроме России и Казахстана, это Узбекистан, Киргизия, Украина, Германия, США, Азербайджан, Великобритания, Кипр, Греция, Испания и Армения.

По итогам четвертого финансового квартала (1 января-31 марта 2022 года) российский сегмент холдинга получил отрицательную выручку. Причиной этого стало «воздействие на экономику, валютные и фондовые рынки конфликта между Россией и Украиной», пояснялось в отчете. Общая же выручка Freedom Holding по итогам финансового года с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года составила $564,7 млн, чистая прибыль — $211,4 млн.

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Маргарита Мордовина
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