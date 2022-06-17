ЦБ увидел санкционные риски для российского центра учета валюты

В ЦБ указали на риски введения санкций в отношении Национального клирингового центра вслед за ограничениями для НРД. Чтобы их минимизировать, участникам рынка нужно уменьшать валютные позиции, считает зампред регулятора

Владимир Чистюхин (Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС)

Существуют риски введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи), на счетах которого учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В связи с угрозой санкций Чистюхин видит необходимость в ускорении девалютизации клирингового центра. «Действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ», — сказал первый зампред ЦБ.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, также входит в структуру Мосбиржи), который осуществляет учет и хранение ценных бумаг, а также участвует в операциях по проведению выплат по ним. Введенные ограничения окончательно разорвали связь между НРД и европейскими клиринговыми организациями Euroclear и Clearstream, которые с начала марта приостановили работу с российским депозитарием. Разрыв цепочки означает, что Россия лишилась возможности проводить выплаты по евробондам Минфина в рублях в адрес иностранных держателей, а российские инвесторы остались без выплат по выпускам бумаг, размещенных на иностранных биржах. Сам НРД после включения в санкционный список признал ситуацию чрезвычайной.

Введение санкций в отношении НРД стало неожиданностью для участников рынка. НКЦ же фактически выполняет те же функции, что и НРД, но для валюты, а не ценных бумаг. Об увеличении рисков блокировки счетов НКЦ в обзоре писал директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Он ожидал ускорения процессов девалютизации, а рост предложения валюты, по его мнению, мог бы дополнительно укрепить рубль.

Сомнения в безопасности хранения валюты в НКЦ в разрезе санкционных рисков на полях ПМЭФ высказывал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. «Сейчас возникает новый вопрос, когда банки спросят: а в НКЦ абсолютно безопасно или нет, скажите нам?» — отмечал он. Если у банков будут хоть малейшие сомнения в безопасности хранения валюты в НКЦ, они будут всеми способами добиваться девалютизации своих счетов, подчеркивал Хотимский: «Будут отрицательные ставки [по валютным счетам] так и сяк навязывать, будут пинками выгонять эти деньги, только чтобы их там не было. А что за этим последует? За этим последует гигантское снятие наличных», — рассуждал Хотимский. По его мнению, банки перенесли свои риски из-за этой ситуации на клиентов путем введения комиссий по валютным счетам.