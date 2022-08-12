Национальный расчетный депозитарий подал в суд из-за санкций ЕС

Национальный расчетный депозитарий решил оспорить в суде введенные против него Европейским союзом санкции. ЕС мотивировал санкции тем, что НРД играет «существенную роль» в работе финансовой системы России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Национальный расчетный депозитарий — крупнейший депозитарий ценных бумаг в России по рыночной стоимости долевых и долговых ценных бумаг — сообщил, что 12 августа обратился в суд ЕС в Люксембурге, требуя отменить введенные против него санкции.

«Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — сообщили в депозитарии.

Санкции в отношении НРД были введены 3 июня. ЕС мотивировал их тем, что НРД «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность». НРД почти полностью принадлежит Московской бирже, которая, «в свою очередь, благодаря своей роли и акционерам находится под контролем» российских властей.

После включения в санкционный список НРД признал ситуацию чрезвычайной. Через НРД шли расчеты по внешнему долгу России — из-за увеличения санкционных рисков с 2016 года Минфин начал размещать валютные еврооблигации с помощью инфраструктуры НРД без участия иностранных организаторов и международных расчетных центров Euroclear и Clearstream. На момент введения блокирующих санкций на обслуживании в депозитарии находилось 15 выпусков российских евробондов.

Кроме того, через НРД обслуживались и долларовые бумаги, выпущенные до 2016 года, в связи с санкциями США. Сумма российских долларовых еврооблигаций, обращающихся на рынке, составляет порядка $30 млрд.

Европейские партнеры НРД — клиринговые системы Clearstream и Euroclear — фактически прекратили принимать поручения на операции еще раньше, мотивируя это тем, что им необходимо получить разъяснения по работе с НРД от европейских регулирующих органов.

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Остановка «моста» между европейскими клиринговыми системами и российским депозитарием привела к невозможности совершать международные операции с ценными бумагами, включая расчеты по купонным выплатам и погашениям.