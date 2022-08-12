Национальный расчетный депозитарий подал в суд из-за санкций ЕС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 62,52 (+0,81) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 60,62 (+0,17) Инвестиции, 11 авг, 15:53
МВД накрыло производство поддельного «Натахтари» в бывшем коровнике Общество, 10:26
Герб СССР демонтируют с памятника «Родина-мать» в Киеве в 2023 году Политика, 10:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:21
Мы все инверсионные параноики: как этим пользоваться и в чем подвох Pro, 10:21
Аналитики спрогнозировали снижение цен на новостройки в России Недвижимость, 10:16
Шрёдер подал в суд на бундестаг из-за утраченных привилегий Политика, 10:12
ВТБ предсказал ипотечный рекорд на рынке новостроек по итогам 2022 года Недвижимость, 10:11
Вторая ракетка России рассказала об отказе выступать за Австрию Спорт, 10:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 10:03
Курский губернатор заявил об обстреле села со стороны Украины Политика, 10:03
Локо-Банк предложил клиентам комиссии ниже рынка в юанях, тенге и драмах Пресс-релиз, 10:00
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Pro, 09:57
Национальный расчетный депозитарий подал в суд из-за санкций ЕС Финансы, 09:55
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 09:40
Война санкций ,  

Национальный расчетный депозитарий подал в суд из-за санкций ЕС

Национальный расчетный депозитарий подал в суд в Люксембурге, требуя отмены санкций ЕС
Национальный расчетный депозитарий решил оспорить в суде введенные против него Европейским союзом санкции. ЕС мотивировал санкции тем, что НРД играет «существенную роль» в работе финансовой системы России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Национальный расчетный депозитарий — крупнейший депозитарий ценных бумаг в России по рыночной стоимости долевых и долговых ценных бумаг — сообщил, что 12 августа обратился в суд ЕС в Люксембурге, требуя отменить введенные против него санкции.

«Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — сообщили в депозитарии.

Санкции в отношении НРД были введены 3 июня. ЕС мотивировал их тем, что НРД «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность». НРД почти полностью принадлежит Московской бирже, которая, «в свою очередь, благодаря своей роли и акционерам находится под контролем» российских властей.

Что санкции против НРД значат для выплат по госдолгу и иностранных акций
Финансы
Здание&nbsp;национального депозитария

После включения в санкционный список НРД признал ситуацию чрезвычайной. Через НРД шли расчеты по внешнему долгу России — из-за увеличения санкционных рисков с 2016 года Минфин начал размещать валютные еврооблигации с помощью инфраструктуры НРД без участия иностранных организаторов и международных расчетных центров Euroclear и Clearstream. На момент введения блокирующих санкций на обслуживании в депозитарии находилось 15 выпусков российских евробондов.

Кроме того, через НРД обслуживались и долларовые бумаги, выпущенные до 2016 года, в связи с санкциями США. Сумма российских долларовых еврооблигаций, обращающихся на рынке, составляет порядка $30 млрд.

Европейские партнеры НРД — клиринговые системы Clearstream и Euroclear — фактически прекратили принимать поручения на операции еще раньше, мотивируя это тем, что им необходимо получить разъяснения по работе с НРД от европейских регулирующих органов.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию
Инструкции
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем
Статьи
Pro
Фото: Davis / Express / Getty Images Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи

Остановка «моста» между европейскими клиринговыми системами и российским депозитарием привела к невозможности совершать международные операции с ценными бумагами, включая расчеты по купонным выплатам и погашениям.

Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Наталья Демченко Наталья Демченко
НРД депозитарий санкции ЕС суд
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о плане СПБ Биржи расширить количество депозитариев
Финансы
Центральный депозитарий заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС
Финансы
Система Clearstream заблокировала счет центрального депозитария России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter