 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит

Эксперты описали последствия давления Европейского ЦБ на Raiffeisen и UniCredit
ЕЦБ может предписать Raiffeisen и UniCredit ускорить сокращение бизнеса в России, в том числе сократить возможность переводов за рубеж. РБК спросил экспертов, к каким проблемам это приведет и какие альтернативы остаются у россиян
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Аналогичное требование должно поступить и итальянскому UniCredit, узнал Reuters.

ЕЦБ обозначил параметры по сокращению бизнеса российского Райффайзенбанка: кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В сообщении австрийской группы уточняется, что «проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка. По UniCredit параметры запроса, по данным Reuters, будут примерно такими же, как в отношении RBI. Представитель итальянской группы отказался от комментариев РБК.

Как европейские банки пытаются уйти из России

Давление со стороны европейских и американских регуляторов на иностранные банки, которые продолжают работать в России, началось после начала военной операции на Украине. Кроме RBI и UniCredit в России также продолжает работать «дочка» венгерского OTP Bank. Все три банка еще в 2022 году заявляли о том, что рассматривают возможность уйти из России, однако такое решение до сих пор не принято.

Так, еще в марте 2023 года ЕЦБ требовал от RBI если не ухода, то плана действий в этом направлении, после чего RBI назвала два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод российских активов с общего баланса, то есть фактическое признание потерь в России. Однако затем глава МИД Австрии признал, что уйти с российского рынка труднее, чем представляется.

Итальянский UniCredit пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022 года, причем изначально, как писал Bloomberg, с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением интересовались в том числе покупатели из России, Китая, Турции и Индии. В феврале 2024 года uлава UniCredit Андреа Орчел говорил, что на данный момент группа не нашла подходящего покупателя.

Венгерский OTP Bank впервые сообщил о возможной продаже дочерней структуры в августе 2022 года, но тогда же заместитель исполнительного директора банка Ласло Бенчик предупредил, что продажу российского бизнеса может затруднить указ президента Владимира Путина о запрете иностранцам из «недружственных» стран совершать сделки в ТЭК и финансовой сфере.

В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование в том числе распространяется на Райффайзенбанк, «Юникредит» и ОТП. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.

Что стоит за давлением ЕЦБ

Новое требование ЕЦБ вызвано санкционными режимами, установленными ЕС и США и значением данных банков для российской экономики, а также пониманием, что специальная военная операция будет продолжаться неопределенный срок, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Благодаря Райффайзенбанку осуществляется «хрупкое финансовое взаимодействие между российскими лицами и зарубежными», отмечает она, добавляя, что решение ЕЦБ в отношении Юникредит Банка имеет схожую природу — в нем обслуживается большое число клиентов и через него также осуществляются многие трансграничные финансовые операции.

Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Требования европейских властей уже привели к тому, что, за очень редким исключением, деятельность европейских банков в России свелась к минимуму, а большинство контролировавшихся зарубежными банковскими группами кредитных организаций и вовсе сменили собственников, либо находятся в процессе поиска покупателя, напоминает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Так, банковские активы французской группы Societe Generale отошли «Интерросу», розничный портфель американской Citigroup — «Уралсибу», британский HSBC — Экспобанку.

Как работают европейцы в России

  • Российский рынок является одним из самых крупных и прибыльных для трех европейских банков, хотя кредитные организации и начали сокращать активность. Особенно большую долю российский бизнес занимает в группе RBI.
  • Прибыль российской «дочки» RBI в 2023 году хотя и сократилась на 34,8% по сравнению с предыдущим годом и составила €1,34 млрд, все равно заняла 56% в общей прибыли группы. При этом RBI сократила свою долю на российском платежном рынке на 50% от пиковых значений 2022 года, когда Райффайзенбанк заметно усилил позиции на рынке трансграничных переводов из-за санкций на основные российские банки. Для сокращения платежей RBI закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки», а сам Райффайзенбанк ужесточил условия переводов, подняв комиссии и пороговые лимиты.
  • Российский Юникредит Банк в 2023 году получил чистую прибыль в размере 665 млн евро против чистого убытка в €200 млн в 2022 году. Всего группа заработала €9,5 млрд, указано в ее презентации. Банк еще в 2022 году резко сократил бизнес, уменьшив кредитный портфель в 1,4 раза, а привлеченные средства клиентов в 1,3 раза.
  • Скорректированная чистая прибыль после уплаты налогов ОТП Банка в России по итогам 2023 года составила 95,7 млрд венгерских форинтов (€240 млн). За год показатель вырос на 125%. Всего группа за этот период заработала 990,5 млрд венгерских форинтов (€2,5 млрд).

Последствия для клиентов и бизнеса

«Для клиентов банков, которые уже сменили или только готовятся сменить собственников в связи с выходом из капитала европейских банков, это может быть чревато рядом неудобств. Могут возникать сложности с осуществлении трансграничных операций между счетами в кредитных организациях, ранее входивших в одну банковскую группу, но работающих в разных странах. Но, поскольку вся эта ситуация не является шоковой, то, скорее всего, альтернативные способы совершения таких операций уже найдены», — оптимистичен Федюкин.

Райффайзенбанк и Юникредит Банк продемонстрировали существенное сокращение кредитного бизнеса в России за последние два года как в рознице, так и в корпоративном кредитовании, но на уровне банковской конкуренции снижение активности иностранных дочек практически никак не сказалось, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Тем не менее у обоих банков высокие стандарты качества клиентских сервисов и накопленные лучшие международные практики. Поэтому полное сворачивание бизнеса или его продажа могут иметь негативные последствия для рынка в целом».

Уход данных банков с российского рынка невыгоден и законодательно ограничен, поэтому маловероятен, не согласна Винокурова. Однако кредитные организации будут и дальше сокращать деятельность, например, путем установления порогов для переводов, увеличения размеров комиссии и прочее, но эти шаги являются лишь сдерживающим риски механизмом, уверена юрист.

«Сокращение бизнеса может произойти как через постепенное выгашивание портфелей, так и через постепенное закрытие счетов. Это в целом является нормальным банковским процессом и не требует дополнительного изменения политики обслуживания. Надо учитывать, что риски сокращения объема операций указанных структур существуют достаточно давно, клиенты в целом готовы принимать такие риски», — считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Raiffeisen предупредил о требовании ускорить сокращение бизнеса в России
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Процесс сокращения активности Райффайзенбанка на рынке денежных переводов может еще больше затруднить их проведение из России, так как, по словам Винокуровой, Райффайзенбанк остается крупнейшим в России каналом для трансграничных переводов. Чтобы выполнить требования ЕЦБ по сокращению международных платежей, Райффайзенбанк может усилить барьеры, например, ограничить транзакции по суммам в течение какого-то периода, добавляет ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Из сообщения RBI не ясно, какие именно международные переводы ему следует ограничить: только те, которые проводятся с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT и сети корреспондентских счетов, или в том числе операции через системы денежных переводов, указывает Семерикова. В случае ухудшения ситуации с переводами через «дочки» европейских банков у бизнеса и граждан остаются альтернативы, так как для совершения транзакций можно использовать любые неподсанкционные банки, которые продолжают быть подключенными к SWIFT, заключает Семерикова.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки санкции Райффайзенбанк Юникредит Банк ОТП-банк Европа ЕЦБ
Материалы по теме
FT узнала о поиске Raiffeisen сотрудников для подразделения в России
Бизнес
Raiffeisenbank заявил об отсутствии «конкретной угрозы» санкций от США
Финансы
Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1» Спорт, 10:10
Экономисты предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана Экономика, 10:08
В центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние Общество, 10:07
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит Инвестиции, 10:01
ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит Финансы, 10:00
Губернатор предупредил, что в Тюменской области размыло насыпь на Ишиме Общество, 09:40
В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника Политика, 09:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
МВФ предупредил о «прохладных 20-х» в мировой экономике Экономика, 09:15
«Играть в бога». Почему катаклизмы в Дубае связывают с экономикой Pro, 09:02
Овечкин против Панарина. Кто фаворит плей-офф НХЛ Спорт, 09:00
Сколько приговоров в России вынесли иностранцам и по каким статьям Общество, 09:00
Шойгу анонсировал создание научно-производственного центра дронов Политика, 08:41
В Массачусетсе нашли фрагмент сверхсекретной ракеты-мишени Общество, 08:15
США выведут войска из Нигера Политика, 08:09