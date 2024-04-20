ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит

ЕЦБ может предписать Raiffeisen и UniCredit ускорить сокращение бизнеса в России, в том числе сократить возможность переводов за рубеж. РБК спросил экспертов, к каким проблемам это приведет и какие альтернативы остаются у россиян

Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Аналогичное требование должно поступить и итальянскому UniCredit, узнал Reuters.

ЕЦБ обозначил параметры по сокращению бизнеса российского Райффайзенбанка: кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В сообщении австрийской группы уточняется, что «проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка. По UniCredit параметры запроса, по данным Reuters, будут примерно такими же, как в отношении RBI. Представитель итальянской группы отказался от комментариев РБК.

Как европейские банки пытаются уйти из России Давление со стороны европейских и американских регуляторов на иностранные банки, которые продолжают работать в России, началось после начала военной операции на Украине. Кроме RBI и UniCredit в России также продолжает работать «дочка» венгерского OTP Bank. Все три банка еще в 2022 году заявляли о том, что рассматривают возможность уйти из России, однако такое решение до сих пор не принято. Так, еще в марте 2023 года ЕЦБ требовал от RBI если не ухода, то плана действий в этом направлении, после чего RBI назвала два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод российских активов с общего баланса, то есть фактическое признание потерь в России. Однако затем глава МИД Австрии признал, что уйти с российского рынка труднее, чем представляется. Итальянский UniCredit пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022 года, причем изначально, как писал Bloomberg, с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением интересовались в том числе покупатели из России, Китая, Турции и Индии. В феврале 2024 года uлава UniCredit Андреа Орчел говорил, что на данный момент группа не нашла подходящего покупателя. Венгерский OTP Bank впервые сообщил о возможной продаже дочерней структуры в августе 2022 года, но тогда же заместитель исполнительного директора банка Ласло Бенчик предупредил, что продажу российского бизнеса может затруднить указ президента Владимира Путина о запрете иностранцам из «недружственных» стран совершать сделки в ТЭК и финансовой сфере. В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование в том числе распространяется на Райффайзенбанк, «Юникредит» и ОТП. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.

Что стоит за давлением ЕЦБ

Новое требование ЕЦБ вызвано санкционными режимами, установленными ЕС и США и значением данных банков для российской экономики, а также пониманием, что специальная военная операция будет продолжаться неопределенный срок, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Благодаря Райффайзенбанку осуществляется «хрупкое финансовое взаимодействие между российскими лицами и зарубежными», отмечает она, добавляя, что решение ЕЦБ в отношении Юникредит Банка имеет схожую природу — в нем обслуживается большое число клиентов и через него также осуществляются многие трансграничные финансовые операции.

Требования европейских властей уже привели к тому, что, за очень редким исключением, деятельность европейских банков в России свелась к минимуму, а большинство контролировавшихся зарубежными банковскими группами кредитных организаций и вовсе сменили собственников, либо находятся в процессе поиска покупателя, напоминает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Так, банковские активы французской группы Societe Generale отошли «Интерросу», розничный портфель американской Citigroup — «Уралсибу», британский HSBC — Экспобанку.

Как работают европейцы в России Российский рынок является одним из самых крупных и прибыльных для трех европейских банков, хотя кредитные организации и начали сокращать активность. Особенно большую долю российский бизнес занимает в группе RBI.

Прибыль российской «дочки» RBI в 2023 году хотя и сократилась на 34,8% по сравнению с предыдущим годом и составила €1,34 млрд, все равно заняла 56% в общей прибыли группы. При этом RBI сократила свою долю на российском платежном рынке на 50% от пиковых значений 2022 года, когда Райффайзенбанк заметно усилил позиции на рынке трансграничных переводов из-за санкций на основные российские банки. Для сокращения платежей RBI закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки», а сам Райффайзенбанк ужесточил условия переводов, подняв комиссии и пороговые лимиты.

Российский Юникредит Банк в 2023 году получил чистую прибыль в размере 665 млн евро против чистого убытка в €200 млн в 2022 году. Всего группа заработала €9,5 млрд, указано в ее презентации. Банк еще в 2022 году резко сократил бизнес, уменьшив кредитный портфель в 1,4 раза, а привлеченные средства клиентов в 1,3 раза.

Скорректированная чистая прибыль после уплаты налогов ОТП Банка в России по итогам 2023 года составила 95,7 млрд венгерских форинтов (€240 млн). За год показатель вырос на 125%. Всего группа за этот период заработала 990,5 млрд венгерских форинтов (€2,5 млрд).

Последствия для клиентов и бизнеса

«Для клиентов банков, которые уже сменили или только готовятся сменить собственников в связи с выходом из капитала европейских банков, это может быть чревато рядом неудобств. Могут возникать сложности с осуществлении трансграничных операций между счетами в кредитных организациях, ранее входивших в одну банковскую группу, но работающих в разных странах. Но, поскольку вся эта ситуация не является шоковой, то, скорее всего, альтернативные способы совершения таких операций уже найдены», — оптимистичен Федюкин.

Райффайзенбанк и Юникредит Банк продемонстрировали существенное сокращение кредитного бизнеса в России за последние два года как в рознице, так и в корпоративном кредитовании, но на уровне банковской конкуренции снижение активности иностранных дочек практически никак не сказалось, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Тем не менее у обоих банков высокие стандарты качества клиентских сервисов и накопленные лучшие международные практики. Поэтому полное сворачивание бизнеса или его продажа могут иметь негативные последствия для рынка в целом».

Уход данных банков с российского рынка невыгоден и законодательно ограничен, поэтому маловероятен, не согласна Винокурова. Однако кредитные организации будут и дальше сокращать деятельность, например, путем установления порогов для переводов, увеличения размеров комиссии и прочее, но эти шаги являются лишь сдерживающим риски механизмом, уверена юрист.

«Сокращение бизнеса может произойти как через постепенное выгашивание портфелей, так и через постепенное закрытие счетов. Это в целом является нормальным банковским процессом и не требует дополнительного изменения политики обслуживания. Надо учитывать, что риски сокращения объема операций указанных структур существуют достаточно давно, клиенты в целом готовы принимать такие риски», — считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Процесс сокращения активности Райффайзенбанка на рынке денежных переводов может еще больше затруднить их проведение из России, так как, по словам Винокуровой, Райффайзенбанк остается крупнейшим в России каналом для трансграничных переводов. Чтобы выполнить требования ЕЦБ по сокращению международных платежей, Райффайзенбанк может усилить барьеры, например, ограничить транзакции по суммам в течение какого-то периода, добавляет ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Из сообщения RBI не ясно, какие именно международные переводы ему следует ограничить: только те, которые проводятся с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT и сети корреспондентских счетов, или в том числе операции через системы денежных переводов, указывает Семерикова. В случае ухудшения ситуации с переводами через «дочки» европейских банков у бизнеса и граждан остаются альтернативы, так как для совершения транзакций можно использовать любые неподсанкционные банки, которые продолжают быть подключенными к SWIFT, заключает Семерикова.