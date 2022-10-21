Россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции

Из-за наплыва россиян после объявления частичной мобилизации работники турецких банков не успевают принимать всех желающих открыть карту. Чтобы сократить поток, они выставляют дополнительные требования, которые усложняют процедуру

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россияне столкнулись с проблемами при оформлении карт в Турции из-за наплыва приехавших в сентябре после объявления частичной мобилизации в России. Местные банки не справляются с потоком российских граждан, желающих оформить карты, и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета. Об этом РБК рассказал один из россиян, столкнувшихся с проблемой, и подтвердили посредники между банками и клиентами, которые помогают открыть карты.

Какие проблемы возникли

Россиянин, находящийся в Стамбуле, сообщил РБК, что обошел свыше 15 отделений различных крупных турецких банков, прежде чем открыл счет в одном из них. Многие отделения требовали разрешение на работу в Турции, часть утверждали, что в принципе не открывают счета иностранцам, один банк попросил заградительный депозит $5 тыс., еще один — безвозвратную комиссию (не депозит) в размере 2 тыс. лир (около $107). Наиболее лояльно из крупных банков к потенциальному клиенту из России отнеслись в Denizbank (карту заводят при условии внесения депозита в размере 10 тыс. лир на месяц), там же в нескольких отделениях наблюдались и наиболее существенные очереди из россиян. Многие из них пользуются услугами посредников, которые сопровождают процесс открытия счета и взаимодействуют с персоналом отделений, однако счета открывают и без их участия (хотя процесс может затянуться), говорит собеседник РБК. Услуги таких посредников могут стоить около $150–200.

Как рассказал РБК один из посредников, работающих в Стамбуле, сейчас с россиянами, которые не имеют вида на жительство, работают только четыре банка: Vakıf Bank, а также входящий в эту банковскую группу Vakıf Katılım, Ziraat Bank и Denizbank. Последний — частный, остальные — государственные кредитные организации.

«После объявления в России частичной мобилизации число приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту россиян выросло в разы. Из-за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян», — говорит посредник, объясняя это тем, что процедура открытия одной карты, если человек обращается в банк самостоятельно, может растягиваться на три-четыре часа из-за языкового барьера и незнания местных законов. «По правилам банк не может без оснований отказать клиенту в открытии счета, поэтому для «отсеивания» части новых клиентов банковские работники начинают запрашивать дополнительные документы (например, трудовой договор или справку об учебе в Турции) либо устанавливать крупные депозиты для открытия счета», — утверждает он. По его словам, после 21 сентября из-за большого роста числа россиян, желающих открыть карты, такие случаи участились.

Это подтверждает и банковский посредник Елена Чернышова, которая помогает россиянам открывать счета в Vakıf, Ziraat Bank и Denizbank в Стамбуле и Анталье. «Если человек обратится в банк самостоятельно, то с высокой долей вероятности ему могут отказать в обслуживании. Но сотрудники турецких банков не могут прямо сказать «нет», поэтому придумывают условия, на которые человек не согласится. Например, просят разместить депозит на неподъемную сумму», — описывает она ситуацию с банками в Анталье. Такое усложнение оформления карты Чернышова также объясняет тем, что банковские сотрудники не справляются с сентябрьским наплывом россиян, желающих оформить счет, и создают дополнительные преграды для уменьшения потока людей.

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«Проблем при открытии счета и карты не бывает в том случае, если человек обращается за помощью к специалистам, которые выступают посредниками между клиентами и банками. В этом заинтересованы и сами банки, так как вместе со специалистом за один час можно открыть семь счетов, тогда как процедура с самостоятельным клиентом растягивается на 1–1,5 часа», — отмечает Чернышова. При этом, по ее словам, банки в последнее время упростили открытие карт. Например, Denizbank часть процессов перенес в онлайн, тем самым сократив время на оформление, а Vakıf и Ziraat понизили размер обязательного депозита, который нужно положить на новый счет.

Крупные турецкие банки не ответили на запросы РБК.

Зачем россиянам турецкие карты

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. После этого начался массовый отъезд граждан из России, из-за большого числа уезжающих на сухопутных границах с Грузией и Казахстаном образовались многокилометровые пробки, а цены на авиабилеты из-за высокого спроса резко выросли. Одним из самых популярных авианаправлений стала Турция.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. До сентября в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество с российской компанией турецкие банки начали отключать их прием. По словам ведущего исследователя лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерины Семериковой, карты турецких банков необходимы для безналичных платежей и переводов на них денежных средств с российских счетов.

«Турция всегда была популярным направлением для российских туристов, и многие во время летнего отдыха старались открыть карты международных систем для совершения международных покупок и оплаты в путешествиях. К этим людям добавились те, кто решил переехать в Турцию на более длительный срок после начала частичной мобилизации в России», — говорит руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. Он подчеркивает, что процесс открытия счетов для нерезидентов всегда более сложный вне зависимости от страны и требует более сложных проверок со стороны банка, а сами такие клиенты менее выгодны для банков, так как по их счетам не ведутся постоянные операции и они мало заинтересованы в дополнительных продуктах.

Альтернативным способом получения доступа к деньгам могут быть системы денежных переводов, которые позволяют отправлять деньги из России и получать наличные в банковских отделениях. Однако использование наличных несет риски в плане безопасности и мошенничества, предупреждает Семерикова. Налютин советует тем россиянам, у кого не получается открыть карту в Турции, попробовать сделать это в банках из Центральной Азии или из других дружественных государств.