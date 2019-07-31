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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций
Переговоры о продаже турецкого DenizBank велись с января прошлого года. После закрытия сделки Сбербанк планирует сконцентрировать внимание на развитии своей экосистемы в России
Фото: Kerem Uzel / Bloomberg

Сбербанк продал свою дочернюю структуру в Турции — DenizBank A.S. — дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет почти всем пакетом акций турецкого банка. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Под контролем дубайской группы находится теперь 99,85% DenizBank. Выручка Сбербанка от продажи составила 170,7 млрд руб. Совокупный объем инвестиций в турецкий банк за все время владения составил 148 млрд руб. Валовая прибыль от сделки по РСБУ составила 22,7 млрд руб., налог на прибыль — около 4,5 млрд руб. По итогам сделки собственные средства по МСФО, как ожидает Сбербанк, увеличатся на 11,7 млрд руб.

Сделку одобрили банковские регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Австрии и России. По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд. Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд. Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи DenizBank составит около $5 млрд.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что решение о продаже было связано с санкционными ограничениями, которые были введены против российской кредитной организации в части ее международного присутствия. По его словам, сделка позволит Сбербанку «сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы» кредитной организации в России.

Вице-председатель и управляющий директор Emirates NBD Хешам Аль-Касим, комментируя сделку, отметил, что приобретение DenizBank позволит дубайской группе создать банковский центр, который поможет странам Ближнего Востока и Северной Африки выйти на лидирующие позиции в сфере инноваций.

Сбербанк вел переговоры с Emirates NBD с января прошлого года. В активе Сбербанка DenizBank находился с лета 2012 года, до этого он принадлежал франко-бельгийской группе Dexia. Герман Греф на момент покупки турецкого банка указывал, что это самый качественный актив на рынке Турции.

Авторы: Анна Трунина, Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, DenizBank, сделка
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