В турецком Denizbank опровергли запрет на открытие счета россиянам
Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете на открытие счета для российских граждан, заявил «РИА Новости» представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.
«Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам России) открываются», — сказал собеседник агентства. В Denizbank уточнили, что для открытия счета в банке нужен ВНЖ и депозит на счете в размере $10 тыс.
Denizbank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ, однако он уже не раз ужесточал условия открытия счета и обслуживания.
В частности, 15 февраля 2024 года РБК узнал, что Denizbank разослал письма части клиентов с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. В банке объяснили это «внутренними процедурами», а не санкционной политикой США.
В конце 2023 года американский президент Джо Байден подписал закон, указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому оборонно-промышленному комплексу.
Владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, рассказали «Ведомостям», что с 1 января 2024 года некоторые банки республики начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, желающим завести банковские карты.
В Кремле в ответ сообщили, что власти в курсе проблем. Москва контактирует с Анкарой по этому вопросу, заверили там.
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