Экспортеры предупредили банки Турции о проблемах с российскими платежами
Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği, TBB) получила информацию от экспортеров о проблемах с платежами с российской стороной, сообщил «РИА Новости» директор по корпоративным коммуникациям объединения Джемиль Гюлер.
«Эта информация была доведена до банков-членов», — говорится в его заявлении.
РБК направил запрос в Ассоциацию банков Турции.
Проблемы с операциями в турецких банков у российской стороны начались после того, как в конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу.
Владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, рассказывали что с 1 января 2024 года некоторые банки республики стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, желающим завести банковские карты.
Помимо закрытия счетов отдельным компаниям турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения с российскими и приостанавливать обработку платежей без формального закрытия договора.
Это повлияло и на торговлю между Россией и Турцией. Как сообщал Reuters, из-за проблем с оплатой поставки нефти в Турцию пока не нарушены, но «проблема может возникнуть в любой момент». Кроме того, указ затронул и поставки в Россию, не связанные с нефтью, рассказывали собеседники агентства. По словам одного из них, «экспорт различного оборудования остановился просто из-за сходства с военной техникой».
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов признавал проблему с банковскими переводами между странами.
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