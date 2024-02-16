 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В турецком Denizbank объяснили запросы ВНЖ у клиентов-россиян

Причинами запросов ВНЖ у россиян от Denizbank стали внутренние процедуры
Сюжет
Война санкций
Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Просьба одного из крупнейших банков Турции Denizbank к клиентам-россиянам предоставить документы о наличии вида на жительство (ВНЖ) не связана с санкциями США, это обусловлено внутренними процедурами. Об этом заявил «РИА Новости» по телефону представитель банка в Анкаре.

«Это внутренние процедуры, когда отделения банка обновляют свою базу данных и запрашивают клиентов об изменениях или просят предоставить необходимые документы», — сказал собеседник агентства. На вопрос, стали ли причиной санкции США в отношении России, представитель банка заявил, что «тут нет никакой связи».

О рассылке писем клиентам Denizbank с российским гражданством с просьбой предоставить документы, подтверждающие ВНЖ в Турции, ранее сообщил РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам заводить карты в турецких банках. Об этом также рассказали российские клиенты Denizbank в тематических чатах.

Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян
Финансы
Фото:Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорилось в письме банка, с которым ознакомился РБК. Зачем потребовались эти данные, Denizbank не объяснил.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, рассказали «Ведомостям», что с 1 января 2024 года некоторые банки республики стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, желающим завести банковские карты.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Турция иностранные банки ВНЖ санкции
Материалы по теме
Катарский Lesha Bank договорился о приобретении банка в Казахстане
Бизнес
Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции
Бизнес
FT узнала о роли Lloyds в обходе санкций против Ирана
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Нефть, радио и загадочный бизнес. Во что инвестировал Баффетт в 2023 году Pro, 11:47
Трутнев заявил о начале строительстве спутника Владивостока в 2024 году Недвижимость, 11:45
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программ Недвижимость, 11:40
Мэр Магадана поручил подготовить поправки об усыплении бродячих животных Общество, 11:34
«Аэрофлот» урегулировал с лизингодателями споры по еще семи самолетам Бизнес, 11:27
Криптовалютная биржа Coinbase впервые за два года отчиталась о прибыли Крипто, 11:22
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 11:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Украинские власти рассказали о поврежденной инфраструктуре в Очакове Политика, 11:15
Испанский клуб пошутил о переходе Мбаппе из ПСЖ Спорт, 11:12
Овечкин объяснил везением свою шестиматчевую голевую серию в НХЛ Спорт, 11:04
В турецком Denizbank объяснили запросы ВНЖ у клиентов-россиян Финансы, 11:04
Девелопер Александр Гайдуков: «Нужно субсидирование кредитов на 10 лет» Недвижимость, 11:03
Овечкин отреагировал на участие Кузнецова в программе помощи игрокам НХЛ Спорт, 11:01
«Яндекс» заработал ₽800 млрд за год. Стоит ли покупать акции компании Pro, 10:57