В турецком Denizbank объяснили запросы ВНЖ у клиентов-россиян

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Просьба одного из крупнейших банков Турции Denizbank к клиентам-россиянам предоставить документы о наличии вида на жительство (ВНЖ) не связана с санкциями США, это обусловлено внутренними процедурами. Об этом заявил «РИА Новости» по телефону представитель банка в Анкаре.

«Это внутренние процедуры, когда отделения банка обновляют свою базу данных и запрашивают клиентов об изменениях или просят предоставить необходимые документы», — сказал собеседник агентства. На вопрос, стали ли причиной санкции США в отношении России, представитель банка заявил, что «тут нет никакой связи».

О рассылке писем клиентам Denizbank с российским гражданством с просьбой предоставить документы, подтверждающие ВНЖ в Турции, ранее сообщил РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам заводить карты в турецких банках. Об этом также рассказали российские клиенты Denizbank в тематических чатах.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорилось в письме банка, с которым ознакомился РБК. Зачем потребовались эти данные, Denizbank не объяснил.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, рассказали «Ведомостям», что с 1 января 2024 года некоторые банки республики стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, желающим завести банковские карты.