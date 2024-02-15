Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян

Лояльно относящийся к россиянам турецкий Denizbank разослал письма части клиентов с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Эксперты допускают закрытие им неактивных счетов клиентов без ВНЖ

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщают российские клиенты банка в тематических чатах. Об этом же рассказала в своем телеграм-канале юрист Елена Рязанова, которой пришло такое письмо.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорится в письме банка, с которым ознакомился РБК.

Как рассказал один из посредников Сергей Овсянников, центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные. Также не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории россиян. Однако он предполагает, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса. Но пока также нет информации о том, какая сумма требуется на счету, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна появиться в ближайшее время, уточнил Овсянников. По его словам, массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля, во второй половине дня.

Другой посредник, Елена Чернышова, говорит, что письма начали приходить клиентам Denizbank примерно неделю назад. Она объясняет эту рассылку тем, что банк обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам, по ее словам, не планируется, но могут быть заблокированы те счета, где нет движений средств и остатка. Чернышова уточнила, что турецкие банки и раньше закрывали неактивные счета.

РБК направил запрос в Denizbank.

Как банкиры в Турции относятся к россиянам

Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России, продолжает Овсянников. «Уровень отказов составляет 95%. Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге клиенты не проходят проверку комплаенса» — рассказывает он. По словам Чернышовой, Denizbank перестал полностью принимать заявления на открытие счета от любых иностранных граждан, не только россиян, с середины января 2024 года.

Denizbank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ. Однако банк уже не раз ужесточал условия открытия счета и обслуживания. Так, осенью 2022 года, после объявления в России частичной мобилизации и массового наплыва россиян в Турцию, Denizbank начал открывать карты при условии внесения депозита в размере 10 тыс. лир на месяц, а также предпочитал брать на обслуживание тех россиян, которые обращались за помощью к банковским посредникам. В ноябре того же года кредитная организация повысила минимальную сумму депозита почти в десять раз — минимум до $5 тыс. (сейчас этот размер снижен до $3 тыс., уточняет Овсянников) — и установила минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. До сентября того же года в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество с российской компанией турецкие банки начали отключать их прием. Карты турецких банков необходимы россиянам для совершения безналичных платежей и переводов на них денежных средств с российских счетов.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах. Например, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, некоторые банки этой страны с начала 2024 года начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, которые хотят открыть карты.