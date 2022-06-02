Минфин заявил, что готов урегулировать «дефолт» по процентам на $1,9 млн

Комитет по кредитным деривативам ранее признал невыплату по российским евробондам с погашением в 2022 году дополнительных процентов на $1,9 млн. Минфин заявил, что готов урегулировать претензии в двустороннем порядке

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Министерство финансов России готово урегулировать претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022», сообщили в пресс-службе ведомства.

У ряда владельцев внешних облигационных займов «Россия-2022» возникли требования к Минфину по выплате дополнительных процентов за период с установленной даты погашения этих облигаций — 4 апреля 2022 года — до даты фактического перечисления средств владельцам, сказали в ведомстве. Однако средства инвесторы получили после 4 апреля, поскольку «иностранные контрагенты недобросовестно исполнили свои функции при погашении указанных облигаций». Несмотря на то что задержка была вызвана «исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников», ряд инвесторов рассматривают задержку как намеренную со стороны России.

«Минфин России информирует, что готов рассмотреть и при наличии необходимых оснований урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022», — заявили в ведомстве.

Минфин также сообщил, что лондонский филиал Citibank с 24 мая прекратил агентские функции по четырем выпускам евробондов России с погашением в 2023, 2028, 2042 и 2043 годах. «Функция платежного агента и иные функции по указанным выпускам облигаций переданы НКО «АО «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с правом Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 1 июня, комитет по определению кредитных событий при Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) признал кредитное событие «неплатежа» (Failure to Pay, неформально равнозначно дефолту для целей выплаты страховок от дефолта) по долларовым еврооблигациям Минфина России со сроком погашения 4 апреля 2022 года.

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Речь идет о долларовых облигациях Минфина, остаток которых на $552 млн Россия должна была погасить 4 апреля. Но тогда США не стали продлевать лицензию, которая давала России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях. Западные участники рынка приготовились объявить дефолт по этим облигациям, ссылаясь на несогласованное изменение валюты платежа, но Минфин в конце апреля сумел довести до иностранных инвесторов средства в долларах.

11 мая бывшие держатели этих бумаг, которые получили выплату основного долга к 2 мая, подали в клиринговую систему Euroclear уведомление о дефолте России. Они сослались на то, что не получили дополнительный процент на сумму $1,9 млн, начисленный за период с 4 апреля до даты фактического погашения облигаций. Россия при выплате основного долга в конце апреля не включила этот дополнительный процент в свой платеж, утверждают они.