Регулятор страховок от дефолта признал «неплатеж» России по евробондам

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) зафиксировала событие «неплатежа» по евробондам Минфина России с погашением 4 апреля. Речь идет о спорном дополнительном проценте по бондам, которые Россия в целом погасила

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Комитет по определению кредитных событий при Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) признал кредитное событие «неплатежа» (Failure to Pay, неформально равнозначно дефолту для целей выплаты страховок от дефолта) по долларовым еврооблигациям Минфина России со сроком погашения 4 апреля 2022 года. Решение об этом, датированное 1 июня, опубликовано на сайте ассоциации. Участники комитета, среди которых глобальные банки, проголосовали за то, что неплатеж Российской Федерации произошел 19 мая 2022 года.

Речь идет о долларовых облигациях Минфина, остаток которых на $552 млн Россия должна была погасить 4 апреля. Однако тогда США перекрыли России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях. Западные участники рынка приготовились объявить дефолт по этим облигациям, ссылаясь на несогласованное изменение валюты платежа, однако Минфин в конце апреля все-таки сумел довести до иностранных инвесторов средства в долларах (по данным западных СМИ, для этого были использованы свободные от обременений долларовые счета ипотечной корпорации «Дом.РФ»).

11 мая бывшие держатели этих бумаг, получившие выплату основного долга к 2 мая, подали в клиринговую систему Euroclear уведомление о дефолте России, ссылаясь на то, что они не получили дополнительный процент на сумму $1,9 млн, начисленный за период с 4 апреля до даты фактического погашения облигаций. Россия при выплате основного долга в конце апреля не включила этот дополнительный процент в свой платеж, утверждают они. «Вслед за требованием держателей бумаг Россия так и не выплатила этот процент», — пишут кредиторы.

Условия еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года действительно включали в себя пункт о том, что каждая облигация перестает нести процент на дату их погашения, кроме случаев «неправомерного» удержания средств или отказа их выплачивать. В этом случае на непогашенный или не вовремя погашенный основной долг продолжает начисляться процент из расчета 4,5% годовых до даты окончательного погашения. При этом Минфин России исправно старался возвращать кредиторам доллары, а задержка с их перечислением по апрельским евробондам была изначально вызвана решением США запретить обслуживать российский госдолг из заблокированных резервов Минфина (Банка России).

В конце мая власти США пошли еще дальше и отменили возможность России обслуживать ее облигации в долларах любым способом. В облигационной документации есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт, если инвесторы своевременно меняют эти рубли на доллары через Национальный расчетный депозитарий, писал РБК. Министр финансов Антон Силуанов косвенно подтвердил подобную схему, сообщив, что держателям бондов будет предложено получать рубли и обменивать их на валюту через российскую инфраструктуру, писали «Ведомости». РБК направил запрос в Минфин.