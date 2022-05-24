США запретили России обслуживать внешний госдолг

Минфин США не стал продлевать лицензию, разрешавшую западным инвесторам получать долговые платежи по суверенным облигациям России. Это вновь поднимет за рубежом дискуссии о дефолте России

Джанет Йеллен (Фото: Tom Williams / Getty Images)

Генеральная лицензия Минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг, истечет 25 мая по времени Вашингтона (7:00 мск). В Минфине США сообщили, что не будут продлевать лицензию.

18 мая министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что ее ведомство вряд ли продлит лицензию, разрешающую обслуживание суверенного долга России. Вместе с тем она отмечала: «Если Россия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала».

Без этой лицензии, выпущенной в начале марта, Минфин России не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а если они номинированы в евро, то по крайней мере до американских инвесторов.

Казначейство США сообщало, что после 25 мая американские резиденты должны будут запрашивать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским суверенным евробондам. По условиям истекающей лицензии выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.

РБК направил запросы в Минфин России и американское Казначейство.

Перспектива «искусственного дефолта»

В апреле уже была ситуация, когда российский Минфин, не получив разрешения на валютные платежи из заблокированных в США резервов, расплатился в рублях вместо долларов с нерезидентами по двум выпускам долларовых облигаций (в соответствии с указом президента от 5 марта о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами). Российские власти тогда настаивали на долларовых выплатах исключительно из замороженных в США резервов России, однако в Вашингтоне указали, что готовы допустить такие платежи, только если они будут приводить к сокращению незаблокированных долларовых запасов российских институтов.

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) и западные рейтинговые агентства готовились признать дефолт России 4 мая (через один месяц, в течение которого можно заплатить без формального дефолта), ссылаясь на то, что условия еврооблигаций не предусматривали выплаты в рублях. Однако в последний момент российский Минфин избежал дефолта в классификации западных участников рынка, отозвав рублевые выплаты на нерезидентские счета ограниченного пользования и заплатив в долларах — оригинальной валюте выпуска. Как сообщали американские информагентства, это удалось сделать без нарушения санкционного режима США через долларовые резервы ипотечной корпорации «Дом.РФ», которая не находится под американскими санкциями.

Российские власти неоднократно заявляли, что у них сохраняется способность платить по счетам и они готовы это делать, однако Запад сознательно ставит Москве препоны, провоцируя «искусственный дефолт».

Ближайшие выплаты

27 мая Минфин России должен был выплатить €26,5 млн по облигациям, номинированным в евро, и $71,25 млн по бумагам, номинированным в долларах. Однако за неделю до даты платежа Минфин сообщил, что заранее исполнил обязательства по выплате купонного дохода по этим выпускам.

По данным Bloomberg, следующие выплаты по евробондам Минфина намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).

После истечения американской лицензии Россия может сохранить возможность долговых выплат в евро неамериканским держателям. 4 мая Еврокомиссия сообщала, что европейские санкции не запрещают российскому правительству обслуживать свои евробонды, выпущенные до 9 марта. Кроме того, правительство Великобритании 1 апреля разрешило использовать британскую финансовую инфраструктуру для проведения платежей по суверенному долгу по крайней мере до 30 июня.

Долларовый выпуск, по которому Россия выплатила процент 20 мая, содержит особое условие: он допускает законные выплаты в рублях в том случае, если платежи в долларах (а также евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) станут невозможны по причинам, не зависящим от России (санкции как раз являются такой причиной). Еще несколько суверенных бондов, выпущенных после 2018 года, содержат аналогичное условие альтернативной выплаты в рублях. Ближайшая выплата по евробондам с «рублевой опцией» намечена на 21 сентября.

При выплатах в рублях в соответствии с президентским указом от 5 марта резиденты стран, признанных недружественными (в том числе государств Евросоюза, США, Японии и других), получают рубли на специальные счета типа C, списание средств с которых возможно только по достаточно узкому кругу оснований — например, для уплаты налогов, комиссий внутри России. Вывести эти средства из России в настоящее время невозможно, а конвертировать их в валюту можно только с разрешения специальной подкомиссии Минфина по выдаче разрешений на сделки с нерезидентами и валютные операции.

В случае отсутствия выплат в оригинальной валюте в течение 30 дней держатели российских евробондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним. Он не объявляется автоматически: нужно, чтобы хотя бы 25% держателей выпуска заявили об этом. Если это происходит, держатели остальных выпусков могут предъявить их к досрочному погашению («перекрестный дефолт»).