Треть банков из топ-100 ухудшили финансовый результат в 2024 году

Рекордный по прибыли 2024 год для российских банков оказался не самым удачным для 34% игроков из топ-100, подсчитал РБК. При этом три четверти результата сектора обеспечили системно значимые организации

Фото: Олег Яковлев / РБК

Треть — 34 из 100 — крупнейших российских банков в 2024 году столкнулись с ухудшением финансового результата по сравнению с 2023 годом, следует из расчетов РБК на основе отчетности кредитных организаций.

Такую динамику участники рынка показали на фоне рекордной чистой прибыли сектора — она достигла 3,8 трлн руб., сообщил ранее Центробанк. Согласно отчетности, 79% этой суммы, или чуть больше 3 трлн руб., пришлось на системно значимые кредитные организации, за исключением оборонного Промсвязьбанка (он не публикует оборотную ведомость). Только Сбербанк за 2024 год заработал 1,56 трлн руб. по РСБУ.

Как сделаны расчеты РБК проанализировал оборотные ведомости российских банков из топ-100 по активам, опубликованные на сайте ЦБ. Они позволяют оценить величину чистой прибыли или убытка кредитной организации на индивидуальной, а не консолидированной основе. Результаты банков, входящих в одну группу, не суммировались. Некоторые крупные игроки — оборонный Промсвязьбанк, а также «дочки» китайских банков — «Бэнк оф Чайна» и «АйСиБиСи» — не раскрывают актуальную отчетность, поэтому были исключены из расчетной базы. В топ-100 по активам также входят Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, принадлежащие Московской бирже, которые не функционируют как коммерческие банки. К этой группе относится и банк «Траст», управляющий непрофильными активами санированных банков. Финансовые результаты этих организаций также не учитывались.

Кто из банков ухудшил финансовый результат

Снижение чистой прибыли по российским стандартам наблюдалось у трех системно значимых игроков — Совкомбанка (минус 56,3%, до 42,8 млрд руб.), банка «ЮниКредит», подконтрольного итальянской группе UniCredit (минус 30%, до 40,8 млрд руб.), а также Московского кредитного банка (МКБ; минус 25,8%, до 31,9 млрд руб.).

Совкомбанк ранее прогнозировал сокращение финансового результата в 2024 году и связывал это с двумя факторами — отсутствием разовых эффектов на прибыль, как это было годом ранее, а также сжатием процентной маржи. «ЮниКредит» последовательно сокращает бизнес в России. В МКБ в 2024 году изменилась акционерная структура: один из ключевых собственников — миллиардер Роман Авдеев — осенью объявил о продаже бизнеса в России, его доля в компании «Россиум», контролирующей банк, перешла структурам партнера — миллиардера Сергея Сударикова.

Из не системно значимых банков сильнее всего прибыль уменьшилась у «Солидарности» (упала в 18 раз, до 0,1 млрд руб.), Экспобанка (в 6,9 раза, до 2,2 млрд руб.) и банка «Реалист» (в 3,1 раза, до 0,4 млрд руб.).

Три банка из топ-100 по итогам 2024 года зафиксировали убытки после прибыли в предыдущем: «Таврический» (минус 10,4 млрд руб.), «Приморье» (минус 1,8 млрд руб.) и банк «Международный финансовый клуб» (минус 1,7 млрд руб.), принадлежащий структурам миллиардера Михаила Прохорова. Еще четыре игрока показали убыток второй год подряд, хотя и сократили его величину: это Уральский банк реконструкции и развития и санируемый им ВУЗ-банк, а также Яндекс Банк и «Ренессанс Кредит». Инвестторгбанк по сравнению с 2023 годом нарастил потери почти втрое, до 6,3 млрд руб. Этот банк находится на санации у Транскапиталбанка.

РБК направил запросы в кредитные организации. Представитель Совкомбанка отказался комментировать отчетность по РСБУ и призвал дождаться годового отчета банка по МСФО. Представитель Экспобанка тоже указал, что адекватно финансовый результат кредитной организации отражает отчетность по международным стандартам. Согласно ей, по итогам девяти месяцев 2024 года чистая прибыль Экпобанка превысила результат за весь 2023 год.

Снижение чистой прибыли, отраженное в отчетности по российским стандартам, связано с особенностями учета доходов и расходов, возникших из-за покупки российской «дочки» HSBC, пояснили в Экспобанке. Организация приобрела этот актив в 2024 году и переименовала «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в Хвоя Банк.

«Снижение прибыли МКБ в 2024 году связано с последствиями рекордного роста ключевой ставки и изменениями в денежно-кредитной политике, которые привели к охлаждению кредитования и снижению маржинальности банковского сектора. Без учета влияния этих факторов прибыль МКБ в 2024 году превысила бы рекордный показатель 2023 года», — сообщил РБК представитель МКБ. Он добавил, что одним из следствий роста ключевой ставки стала отрицательная переоценка государственных и корпоративных облигаций, которые занимают значительную часть портфеля ценных бумаг на балансе банка.

Какие результаты показали разные группы банков

Среди игроков с госучастием лидером по приросту чистой прибыли оказался ВТБ — его финансовый результат составил почти 610 млрд руб., что в 2,5 раза выше уровня 2023 года. Другие банки группы — БМ-банк, на базе которого происходит интеграция «Открытия», крымский РНКБ и Почта Банк также продемонстрировали существенное улучшение показателей. Еще один банк с госучастием — Россельхозбанк — по итогам 2024 года увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, до 49,6 млрд руб. Газпромбанк показал прирост аналогичного показателя на 17,4% (до 209,4 млрд руб.)

В группе частных банков из топ-100 наиболее резкое увеличение прибыли наблюдалось у двух небольших игроков — Ингосстрах Банка, подконтрольного одноименной страховой группе (в 5,8 раза, до 1,6 млрд руб.), и Национального резервного банка (в 5,2 раза, до 17,9 млрд руб.). Последний до 2019 года был активом банкира Александра Лебедева, потом перешел к Государственной транспортной лизинговой компании. В 2024 году финансовый результат заметно улучшил принадлежащий маркетплейсу Ozon Банк (рост в 3,1 раза, до 15,3 млрд руб.), а также банк для предпринимателей «Точка» (рост в три раза, до 11,4 млрд руб.). Для сравнения: крупнейший частный игрок — Альфа-банк — в 2024 году увеличил чистую прибыль почти на 70%, до 199,6 млрд руб.

Среди лидеров по приросту финансового результата в 2024 году оказалось сразу несколько банков с иностранным капиталом. Например, «Интеза», который входит в итальянскую группу Intesa Sanpaolo, увеличил показатель в 3,9 раза, заработав 24,5 млрд руб. Но в основном речь идет об игроках с акционерами из дружественных России стран. Банк «МБА-Москва» (принадлежит Международному банку Азербайджана) нарастил прибыль в 4,7 раза (3,8 млрд руб.), «дочка» китайского China Construction Bank — Чайна Констракшен Банк — тоже зафиксировала прирост в 3,7 раза (3,7 млрд руб). Более чем вдвое чистую прибыль увеличил Мир Бизнес Банк, имеющий иранских акционеров, а также Ишбанк («дочка» турецкого Turkiye Is Bankasi).

Два крупных банка с китайскими корнями — «Бэнк оф Чайна» и «АйСиБиСи» — с ноября 2024 года не раскрывают отчетность. По данным за девять месяцев прошлого года, их чистая прибыль снижалась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Игроки с европейскими собственниками — Райффайзенбанк и ОТП Банк — в 2024 году увеличили чистую прибыль на 13,7 и 50,2%, до 142,5 и 32,6 млрд руб. соответственно.

Как динамику сектора оценивают эксперты

«Если обобщить причины ухудшения финансового результата у кредитных организаций, не находящихся в процессах оздоровления или реорганизации, я бы сказал, что они, с одной стороны, чуть менее агрессивно наращивали розничные кредитные портфели, но, с другой стороны, активно привлекали вкладчиков», — отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Иными словами, процентные доходы таких банков оказались не так велики, как у более активных конкурентов-кредиторов, а «дорогие» пассивы, привлекаемые по высоким ставкам, оказывали давление на процентную маржу.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота тоже считает, что одним из факторов снижения прибыли у трети крупных банков была реализация процентных рисков.

«Это предполагает более быстрый рост стоимости фондирования на фоне значительного сокращения спроса на клиентское кредитование. В результате возникли условия для сужения чистой процентной маржи», — говорит эксперт. Он также указывает на то, что некоторые игроки могли столкнуться с потерями из-за переоценки финансовых инструментов на фоне девальвации рубля и роста ставок на рынке.

Наконец, на фоне кадрового дефицита и инфляционных процессов в 2024 году банки были вынуждены увеличивать операционные расходы, что также давило на их рентабельность, продолжает Бархота.

Резкий рост прибыли отдельных банков опрошенные РБК эксперты связывают скорее с разовыми факторами и специфическим положением этих организаций на рынке.

«Крупнейшие игроки столкнулись с необходимостью снижения объемов кредитования, в частности в розничном сегменте, на фоне роста ставок и возросшего регуляторного давления на капитал. При этом банки меньшего размера в силу своей специфики могут более оперативно реагировать на изменения на рынке и усиливать позиции в традиционных для себя, но относительно узких нишах», — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Некоторые участники рынка не только воспользовались временным разгоном кредитования, но и получили повышенные комиссионные доходы за обслуживание ВЭД — внешнеторговых операций российских компаний, говорит Беликов.

«Генерация устойчивой прибыли по этому направлению теперь требует оперативной адаптации к изменяющейся структуре внешней торговли и четкой маршрутизации платежей. В реалиях санкций конкуренция в этой сфере снизилась», — поясняет эксперт.