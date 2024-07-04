«Дочку» британской HSBC переименовали в «Хвоя банк»

В феврале этого года президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100%-ную долю в российской «дочке» HSBC. После покупки она была переименована в «Хвоя банк», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ

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«Эйч-эс-би-си банк», ранее входивший в британскую банковскую группу HSBC, после продажи Экспобанку был переименован в «Хвоя банк», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание портал Frank Media.

Данные о «Хвоя банке» («Khvoya bank») появились в реестре 4 июля. В выписке ЕГРЮЛ в графе «сведения о регистрации юридического лица» указано, что оно было зарегистрировано в апреле 1996 года, а в 2002 году юрлицу присвоен ОГРН 1027739139075. Этот ОГРН принадлежит «Эйч-эс-би-си банку», свидетельствуют данные РБК компании.

Британский HSBC на фоне введения западных санкций против России в 2022 году начал сворачивать отношения с российскими кредитными организациями, а также прекратил принимать новых клиентов. Еще в 2011 году банк свернул розничный бизнес в России и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов.

Правкомиссия получила заявку от HSBC на продажу «Эйч-эс-би-си банка» в первой половине 2023 года. В феврале этого года президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100%-ную долю в российской «дочке» HSBC. Frank Media со ссылкой на источники писал, что сделка прошла с рекордным для российского рынка дисконтом — при капитале банка 17 млрд руб. сумма сделки могла составить около 2 млрд руб.