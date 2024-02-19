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Война санкций ,  
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Путин разрешил Экспобанку купить российский бизнес HSBC

Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российский бизнес HSBC
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Война санкций
О продаже Экспобанку российского подразделения HSBC стало известно в 2022 году. В том же году Путин ввел запрет на сделки с долями десятков банков без специального разрешения, в перечне оказалась и «дочка» HSBC
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% в российском подразделении британского банка HSBC, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

«Разрешить совершение акционерным обществом «Экспобанк» сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих Эйч Эс Би Си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.)», — говорится в документе.

РБК направил запрос в Экспобанк.

О готовящейся сделке стало известно еще летом 2022 года. Тогда Reuters писал, что она была заключена незадолго до запрета на продажу «дочек» иностранных банков.

Британский HSBC на фоне введения западных санкций против России в 2022 году начал сворачивать отношения с российскими кредитными организациями, а также прекратил принимать новых клиентов. Еще в 2011 году банк свернул розничный бизнес в России и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В октябре 2022 года Путин запретил без разрешения проводить сделки с долями 45 банков, в их числе оказалась и «дочка» HSBC. В Минфине до этого поясняли, что российские государственные банки из-за санкций столкнулись с трудностями со своими иностранными отделениями, и Россия решила не давать зарубежным банкам разрешения продавать активы в стране.

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Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму, кредитная организация представлена в более чем 50 городах России. В конце прошлого года банк попал под санкции США.

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Юлия Кошкина
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