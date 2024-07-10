Банки Ozon и «Яндекса» обогнали конкурентов из топ-50 по приросту вкладов

Банки, связанные с «Яндексом» и Ozon, в этом году вышли в лидеры по темпам прироста вкладов, подсчитал РБК. Они могут привлекать деньги россиян ускоренными темпами за счет рекламы на основных площадках, полагают эксперты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Кредитные организации, запущенные крупными российскими компаниями, развивающими маркетплейсы и экосистемы, стали существенно опережать классические банки по темпам прироста вкладов, показали расчеты РБК на основе их отчетности. Так, с начала 2024 года объем средств физических лиц на депозитах в Яндекс Банке (входит в группу «Яндекс») увеличился в 2,5 раза и достиг 37,4 млрд руб. на 1 июня. Озон Банк, принадлежащий маркетплейсу Ozon, за тот же период увеличил объем привлеченных вкладов в 2,1 раза, до 10,4 млрд руб. на отчетную дату.

Относительные темпы прироста депозитной базы в этих банках оказались выше, чем у всех их конкурентов из топ-50, хотя Озон Банк занимает всего 61-е место по активам в России, а Яндекс Банк — 87-ю строчку. В абсолютном выражении Яндекс Банк и Озон Банк за январь—май этого года привлекли на вклады больше, чем такие крупные розничные игроки из топ-20, как банк «Открытие», Почта Банк, банк «Россия», «Уралсиб» и Хоум Банк. Яндекс Банк по этому параметру также опередил банк «Санкт-Петербург», МТС-банк, УБРиР, крымский РНКБ, следует из оборотных ведомостей кредитных организаций.

«Наш бизнес активно развивается как с точки зрения продуктовой линейки, так и базы клиентов. В прошлом году мы запустили накопительные счета и вклады и предложили клиентам конкурентные условия», — сказал РБК представитель Ozon.

Рост остатков на накопительных счетах со сроком и без срока, а также счетах на дебетовой карте «Пэй» говорит о росте интереса пользователей к накопительным продуктам и дебетовой карте «Яндекса», отметил представитель компании.

Как сделаны расчеты РБК проанализировал динамику остатков на счетах российских банков, отражающих депозиты клиентов физлиц, в том числе нерезидентов. Еще один банк, принадлежащий маркетплейсу, — Вайлдберриз Банк — пока не имеет в своей линейке депозитов. В его оборотной ведомости на 1 июня 2024 года нет этого типа счета. РБК также оценил движение средств по счету 408, на котором учитываются в том числе средства физлиц. На 1 июня остатки по нему в Яндекс Банке составляли 0,8 млрд руб. (они увеличились в 2,1 раза с начала года), в Озон Банке — 56,7 млрд руб. (+50,7%), в Вайлдберриз Банке — 17,9 млрд руб. (рост в 2 раза).

Как маркетплейсы обзавелись банками

Весной 2021 года онлайн-ретейлер Ozon купил у Совкомбанка небольшой Оней-банк и переименовал организацию в Озон Банк. Однако в феврале 2022 года тот по ошибке попал под блокирующие санкции США за связь с Совкомбанком. Вскоре ограничения были сняты, но Ozon успел зарегистрировать новый банк (Еком Банк) и впоследствии просто объединил обе кредитные организации в одну. В июле 2022 года Озон Банк запустил дебетовую карту, которая позволяет оплачивать товары на маркетплейсе со скидкой, а с декабря 2023-го стал привлекать средства физлиц на депозиты.

«Яндекс» приобрел небольшой банк «Акрополь» летом 2021 года и вскоре переименовал его в Яндекс Банк. В сентябре 2022-го в линейке кредитной организации появились дебетовые карты, еще примерно через год — вклады.

В феврале 2021 года основная владелица и глава онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела 100% акций банка «Стандарт-Кредит». Через несколько месяцев он был переименован в Вайлдберриз Банк. С января 2022 года организация стала выпускать дебетовые карты, а через два года в ее линейке появился электронный кошелек «WB Кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе. Согласно информации на сайте Banki.ru, в Вайлдберриз Банке есть вклад «Накопительный», но оформить его через агрегатор нельзя. Организация занимает 163-е место по активам в России.

Почему банки маркетплейсов так быстро растут

По итогам 2023 года число активных покупателей на Ozon достигло 46,1 млн человек, на «Яндекс Маркете» — 17,6 млн, сообщали компании. Кроме маркетплейса у «Яндекса» есть другие сервисы, за пользование которыми пользователи платят, такие как «Яндекс Такси» и «Яндекс Плюс». Аудиторию последнего в феврале компания оценивала в 30 млн человек. Wildberries оценивал покупательскую аудиторию площадки по итогам 2021 года в 113 млн пользователей (MAU), не раскрывая данные о количестве покупателей.

Увеличение размера депозитной базы банков «Яндекса» и Ozon обусловлено высокими ставками по вкладам и возможностями этих игроков рекламировать свои финансовые продукты на маркетплейсах, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «К тому же при оплате услуг картами этих банков в рамках экосистем и маркетплейсов предлагаются заметные скидки либо кешбэк, что стимулирует активных пользователей пополнять карты, чтобы в последующем ими расплачиваться за товары, такси, доставку продуктов и прочее», — добавляет он.

«Эти банки работают по модели asset light, то есть они не держат кредиты на своих счетах, им не надо слишком много пассивов, им не надо слишком много капитала. Для того чтобы этим банкам продолжать быть успешными и наращивать портфели более быстрыми темпами, меньше зависеть от других банков и к тому же получать полностью маржу от кредитования, им, конечно же, весьма логично продолжать привлекать пассивы», — говорит партнер «Яков и партнеры» Илья Иванинский.

Это внушительный, но временный рост, обусловленный низкой базой, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Привлечение новых клиентов из числа активных пользователей маркетплейсов, вероятно, имеет свои пределы и не может долго сохраняться на устойчиво высоком уровне».

Сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея считает, что депозитная база банков при маркетплейсах продолжит активно расти в течение полугода-года. «Активное продвижение финансовых продуктов до сих пор сохраняется как приоритет у маркетплейсов», — поясняет он.

Согласно отчетности, банки маркетплейсов существенно наращивают другие статьи баланса — активы и капитал. С начала года совокупные активы Яндекс Банка увеличились на 90,2%, до 77,9 млрд руб. на 1 июня, а объем собственных средств — на 15,6%, до 7,1 млрд руб. Аналогичные показатели Озон Банка за тот же период прибавили 25,3% (активы составили 123,3 млрд руб.) и 35,2% (13,2 млрд руб.). Тем не менее оба банка наращивали пассивы быстрее, чем активы и капитал. Вайлдберриз Банк, наоборот, выделяется приростом активов и собственных средств — с начала года эти показатели у него выросли в 3,4 и 7,1 раза, до 16,7 млрд и 3,9 млрд руб. Накопленная чистая прибыль Озон Банка за пять месяцев этого года составила 4,9 млрд руб., Вайлдберриз Банк за тот же период заработал 3,4 млрд руб., а Яндекс Банк показал убыток в размере 1,3 млрд руб.

«Рост активов обусловлен диверсификацией инструментов управления ликвидностью, в основном за счет размещения на аукционах и овернайтах ЦБ, а также в кредитных организациях из топ-50, что не может являться фактором риска. Что касается нормативов Н2, Н3 и Н4, а не только краткосрочной ликвидности, мы соблюдаем их с большим запасом», — отмечает представитель Ozon.

В «Яндексе» подчеркивают, что компания придерживается «консервативной и осторожной политики в управлении ликвидностью» и поддерживает ее достаточность выше среднерыночных показателей.

«Связки маркетплейсов и кредитных организаций в контуре одной группы весьма эффективны, поскольку обеспечивают бенефициарам большую экономию на интернет-эквайринге — очень значимой статье расходов маркетплейсов», — отмечает Беликов. Он также добавляет, что такие кредитные организации могут быть прибыльными за счет «дешевого фондирования и максимально консервативных риск-аппетитов».

«Но в принципе им и не нужно быть прибыльными, когда основные доходы генерируются маркетплейсом. Их роль в группе вторична. Поэтому, предлагая различные бонусы клиентам, приведенным в первую очередь по каналам маркетплейса, им можно сильно не беспокоиться о маржинальности, а фокусироваться на удержании клиентов и их стимулировании к максимальной активности на маркетплейсе», — заключает эксперт.

Как усилилась конкуренция между классическими банками и маркетплейсами

Весной 2024 года успехи маркетплейсов на финансовом рынке вызвали недовольство классических банков. Участники рынка указывали, что банки, принадлежащие онлайн-ретейлерам, имеют большой объем пополнения карт через бесплатные переводы по системе быстрых платежей (СБП) и позволяют клиентам оплачивать товары по таким картам со скидкой. Таким образом, они забирают часть комиссионного дохода за карточные транзакции у других банков. «83% клиентов хотят идти в Озон Банк потому, что там есть скидка, — чистой воды ценовая дискриминация. <...> Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем», — заявлял на ПМЭФ глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Из-за усиления конкуренции с банками под маркетплейсами прямые потери чистого операционного дохода «классических» банков-эмитентов могут составить от 20 млрд до 50 млрд руб. в 2023 году, оценивали ранее эксперты «Яков и партнеры».

Некоторые банкиры предлагали усилить регулирование кредитных организаций, подконтрольных маркетплейсам и экосистемам. Однако ЦБ пока не видит в этом необходимости, отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«На мой взгляд, как раз на рынке маркетплейсов конкуренция в хорошем смысле слова есть. Там много сильных игроков, и они способны не только конкурировать, но и давать лучшие предложения сервиса клиентам. Поэтому мы считаем, что если они, финансовые сервисы, оказывают [услуги] в соответствии с нашим законодательством, а они имеют в своем составе банки, то, конечно, их банки должны соответствовать всем нашим регуляторным требованиям. И если они соответствуют, то чем больше игроков уже в части финансового рынка, которые конкурируют за клиента, тем лучше. У нас пока нет никаких объективных фактов, где и какое законодательство нарушено с точки зрения нашего банковского регулирования», — сказала она журналистам 4 июля в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге.

Озон Банк конкурирует со всеми игроками на рынке, а группа открыта «к обсуждению партнерских проектов с любыми банками», отмечает представитель Ozon.

«Мы используем рыночные инструменты конкуренции. Во-первых, все наши финансовые сервисы предоставляются на базе финансовых организаций (банк и МФО), и здесь нет правовой лакуны. Во-вторых, скидки и кэшбеки есть не только при оплате на маркетплейсах, банки в свою очередь активно представляют свои программы лояльности», — указывает представитель Wildberries. Представитель «Яндекса» же подчеркивает, что компания считает более стабильной модель, когда маркетплейс работает с несколькими партнерскими банками, и акции и скидки предоставляются на отдельные категории товаров при оплате картами партнеров.

Беликов из «Эксперт РА» называет разговоры о «нечестной конкуренции» банков с маркеплейсами бессмысленными — российское законодательство позволяет компаниям строить банковскую инфраструктуру внутри группы и поддерживать за счет нее свой приоритетный вид деятельности.

«Это своего рода ответ на старые проблемы, когда тарифы на тот же интернет-эквайринг и другие виды расчетного обслуживания в одностороннем порядке устанавливались крупнейшими банками. <…> Если же это дополнительно даст эффект миграции клиентов из универсального банка в специализированный банк маркетплейса, значит, в моменте клиенты оценили сопутствующие бонусы», — резюмирует эксперт.

«Тем не менее важно отследить, чтобы альтернативные модели оплат (например, картой стороннего банка) были одинаково доступны и не имели дополнительных комиссий и ограничений на маркетплейсах. Но таких ограничений пока не было или они исправлялись оперативно», — добавляет эксперт.