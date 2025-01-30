Российские банки второй год подряд обновили рекорд по чистой прибыли

В 2024 году банки заработали 3,8 трлн руб., на 15% больше, чем год назад, сообщил ЦБ. Помогли как рост кредитования, так и увеличение средств бизнеса и населения в банках

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

По итогам 2024 года российские банки показали чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб., сообщил Центробанк. Это на 15,2% выше результата 2023 года — сектор преодолел уровень 3,3 трлн руб., поставив рекорд.

Чистый заработок банков соответствует верхней границе прогноза ЦБ — регулятор летом определил диапазон по прибыли кредитных организаций в 3,1–3,8 трлн руб., а потом поднял его до 3,5–3,8 трлн руб. Изначальный прогноз составлял всего 2,3–2,8 трлн руб.

Как отмечается в обзоре Банка России, на итоговый показатель серьезно повлиял разовый фактор — переоценка. Кредитные организации в отдельные месяцы зарабатывали на ослаблении рубля, но из-за роста ставок также падала стоимость ценных бумаг, оцениваемых на балансе через капитал. С учетом отрицательной переоценки ценных бумаг совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб., что лишь немногим выше уровня 2023 года.

Как изменилось состояние банков