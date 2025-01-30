Российские банки второй год подряд обновили рекорд по чистой прибыли
По итогам 2024 года российские банки показали чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб., сообщил Центробанк. Это на 15,2% выше результата 2023 года — сектор преодолел уровень 3,3 трлн руб., поставив рекорд.
Чистый заработок банков соответствует верхней границе прогноза ЦБ — регулятор летом определил диапазон по прибыли кредитных организаций в 3,1–3,8 трлн руб., а потом поднял его до 3,5–3,8 трлн руб. Изначальный прогноз составлял всего 2,3–2,8 трлн руб.
Как отмечается в обзоре Банка России, на итоговый показатель серьезно повлиял разовый фактор — переоценка. Кредитные организации в отдельные месяцы зарабатывали на ослаблении рубля, но из-за роста ставок также падала стоимость ценных бумаг, оцениваемых на балансе через капитал. С учетом отрицательной переоценки ценных бумаг совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб., что лишь немногим выше уровня 2023 года.
Как изменилось состояние банков
- За 2024 год портфель корпоративных кредитов увеличился на 17,9%, или 13,08 трлн руб., до 87,83 трлн руб. ЦБ называет этот прирост сопоставимым с темпами 2023 года (+20,7%), хотя представители ЦБ не раз высказывались о перегреве кредитного рынка в России в прошлом году. Как отмечается в обзоре, разгон корпоративного кредитования во многом обеспечили заемщики, которые наименее чувствительны к повышению ставок — это компании, занимающие деньги для финансирования уже начатых инвестиционных программ (около 45% прироста портфеля), и строительный сектор (примерно 16% прироста).
- Совокупный портфель кредитов населению за 2024 год увеличился на 4,79 трлн руб., или 14,2%. На 1 января задолженность россиян перед банками достигла 36,97 трлн руб.
- По сравнению с 2023 годом темпы ипотечного кредитования замедлились почти втрое — до 13,6 против 34,5%. «По объему выдач результат 2024 года (4,9 трлн руб.) почти на 40% ниже перегретого 2023 года (7,8 трлн руб.). Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах», — подчеркивает ЦБ. Регулятор напомнил, что такой эффект на этот сегмент оказало сворачивание во второй половине прошлого года массовых льготных госпрограмм.
- Необеспеченное кредитование тоже охладилось, но не так значительно: портфель вырос на 11,2%, или 1,54 трлн руб. В 2023 году темпы прироста были близки к 16%. Автокредитование, напротив, заметно ускорилось: портфель таких ссуд на балансе банков увеличился на 0,9 трлн руб., или 51,7%. Как отмечается в обзоре, на темпы необеспеченного кредитования стали сильнее влиять ограничительные меры ЦБ, а автокредитование разгонялось из-за политики дилеров по продаже машин и всплесков потребительского спроса в отдельные месяцы.
- Средства бизнеса на счетах и депозитах в банках за 2024 год выросли на 11,9%, или 6,4 трлн руб., до 61,3 трлн руб. «Основной приток отмечен у компаний-экспортеров и у исполнителей госконтрактов», — указал ЦБ. При этом увеличивались только рублевые остатки (на 7,6 трлн руб.), тогда как валютные сокращались (-1,2 трлн руб. в рублевом эквиваленте).
- Сбережения населения в банках за тот же период увеличились на рекордные 11,84 трлн руб., или 26,1%, — это в 1,5 раза выше темпов 2023 года. На 1 января остатки достигли 57,53 трлн руб. «Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам», — говорится в обзоре ЦБ.
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