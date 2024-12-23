Российские банки заработали на ослаблении рубля ₽140 млрд

В ноябре валютная переоценка дала свыше четверти чистой прибыли банковского сектора, оценил ЦБ. Финансовый результат сектора за месяц превысил 500 млрд руб., а за 11 месяцев — 3,6 трлн руб., это выше рекорда по итогам 2023 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ноябре 2024 года чистая прибыль банковского сектора достигла рекордных 518 млрд руб., сообщил Банк России. По сравнению с октябрем финансовый результат увеличился в полтора раза (тогда участники рынка заработали 348 млрд руб.), но во многом рост был обеспечен разовым фактором — валютной переоценкой на фоне ослабления рубля.

Положительная переоценка активов в валюте дала банкам чистый доход в размере 140 млрд руб., оценил ЦБ. В ноябре рубль потерял к доллару 9,9%, существенное ослабление национальной валюты фиксировалось в конце ноября после масштабных санкций США против Газпромбанка и еще 50 с лишним кредитных организаций.

Для сравнения: в октябре положительная валютная переоценка составила 23 млрд руб. До этого наибольший эффект от изменения стоимости активов на балансе банки фиксировали в августе этого года — 136 млрд руб. Тогда рубль ослаб к доллару на 5%, а к евро — на 7%. За январь—сентябрь чистые доходы сектора от валютной переоценки достигли 327 млрд руб., оценивал ранее ЦБ. (.pdf)

Финансовый результат сектора за 11 месяцев 2024 года составил 3,63 трлн руб., следует из данных регулятора. Это уже выше рекордной прибыли банков за весь прошлый год — 3,3 трлн руб. Ранее ЦБ прогнозировал, что по итогам 2024-го банки могут заработать 3,5–3,8 трлн руб.