Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Кто именно продал пакет акций ГТЛК и в каком размере, не сообщается.

Росимущество с 2008 года пытается продать свою долю акций Национального резервного банка, однако аукционы всегда откладывались из-за отсутствия покупателей. В декабре 2016 года ведомство снова выставило свои 2,7% доли в НРБ на торги Российского аукционного дома. Лот был представлен с начальной ценой в 100 млн руб. Цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продан пакет на этих торгах) составляла 50 млн руб.

В мае 2015 года «Ведомости» писали, что покупателем Национального резервного банка (НРБ) Лебедева может стать владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев. В качестве стоимости сделки собеседниками издания называлась сумма в 4,5 млрд руб. Одним из условий сделки, по данным газеты, была продажа двух самолетов Ан-124, которые остались у Лебедева после продажи доли в компании «Ильюшин финанс».

В 2012 году в НРБ прошли проверки Центробанка. Это привело к массовому оттоку вкладов физлиц (по данным на январь 2012 года, их объем составлял 8,1 млрд руб.). В начале 2013 года Александр Лебедев заявлял «Коммерсанту» о намерении продать НРБ и сосредоточиться на издательском бизнесе. В начале 2015 года банк закрыл все свои филиалы в регионах, оставил одно отделение в Москве. В августе текущего года НРБ занимал 161-е место в банковской системе России по величине активов (16 млрд руб.). По данным на 1 января, чистая прибыль компании составляет 39,2 млн руб.

Сейчас, по данным Forbes, состояние Лебедева оценивается в $400 млн. Последний раз он занимал 188-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России в 2015 году. В 2012–2013 годах банкир продал почти весь свой пакет «Аэрофлота» (15%), чтобы пополнить капитал НРБ. Сегодня в активах Лебедева НРБ, он также является совладельцем и издателем «Новой газеты», британских газет Evening Standard и The Independent. Последними бизнесмен владеет через лондонскую Lebedev Holdings Ltd, которая оформлена на сына Лебедева Евгения.

В январе 2014 года The Guardian писала, что Лебедев выставил британскую газету The Independent на продажу. Тогда же Лебедев опроверг эту информацию. «Это [слухи о возможной продаже The Independent] уже пятый раз за два года. The Guardian жутко напуганы ростом тиража Independent и Evening Standard и возможностью перехода Independent в бесплатный формат» — заявил Лебедев ТАСС.