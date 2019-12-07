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Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Государственная транспортная лизинговая компания приобрела 76,27% Национального резервного банка, который почти на 80% принадлежал Александру Лебедеву. Сумма его пакета в разные годы оценивалась от 4 до 8 млрд руб.
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% голосующих акций Национального резервного банка. Об этом говорится в сообщении ГТЛК на портале раскрытия корпоративной информации.

Подробности сделки не уточняются. ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России. По данным на октябрь текущего года, объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 1,029 трлн руб. Единственным акционером компании является Министерство транспорта России (100% акций).

Представитель Лебедева заявил РБК, что Александр Лебедев решил выйти из банковского бизнеса. Такое решение он принял «во избежание репутационного диссонанса в связи с многолетней деятельностью по расследованию коррупции и хищений в финансовом секторе». «Он намерен сосредоточить свои усилия на социально значимых стартапах (в частности в сфере экологически чистого транспорта и сети общественного питания, направленного на превращение России в страну № 1 по здоровому образу жизни), медиа и публицистике (запуск русскоязычной версии The Independet, теле- и кинопродакшн), а также общественных проектах, в том числе создании международной системы противодействия легализации преступно нажитых доходов и репатриации в Россию незаконно выведенных капиталов», — сообщил РБК представитель Лебедева. Он отказался раскрывать конкретные параметры сделки.

РБК направил запрос в пресс-службу ГТЛК.

В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что совладелец Национальной резервной корпорации (НРК) Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов планируют продать почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ). По данным СПАРК, до сделки 78,19% акций НРБ принадлежало Лебедеву через НРК, 18,68% — Юрию Кудимову через кипрскую Ginsberero Trading Limited, еще 2,74% — Росимуществу. По данным собеседников газеты, долю Лебедева в НРБ купит ГТЛК, а долю Кудимова — Евразийский банк развития (ЕАБР). Также, по данным издания, сумма сделки с НРБ могла составить 7–8 млрд руб.

Кто именно продал пакет акций ГТЛК и в каком размере, не сообщается.

Финансы
СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка

Росимущество с 2008 года пытается продать свою долю акций Национального резервного банка, однако аукционы всегда откладывались из-за отсутствия покупателей. В декабре 2016 года ведомство снова выставило свои 2,7% доли в НРБ на торги Российского аукционного дома. Лот был представлен с начальной ценой в 100 млн руб. Цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продан пакет на этих торгах) составляла 50 млн руб.

В мае 2015 года «Ведомости» писали, что покупателем Национального резервного банка (НРБ) Лебедева может стать владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев. В качестве стоимости сделки собеседниками издания называлась сумма в 4,5 млрд руб. Одним из условий сделки, по данным газеты, была продажа двух самолетов Ан-124, которые остались у Лебедева после продажи доли в компании «Ильюшин финанс».

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СМИ сообщили о возможном покупателе банка Александра Лебедева

В 2012 году в НРБ прошли проверки Центробанка. Это привело к массовому оттоку вкладов физлиц (по данным на январь 2012 года, их объем составлял 8,1 млрд руб.). В начале 2013 года Александр Лебедев заявлял «Коммерсанту» о намерении продать НРБ и сосредоточиться на издательском бизнесе. В начале 2015 года банк закрыл все свои филиалы в регионах, оставил одно отделение в Москве. В августе текущего года НРБ занимал 161-е место в банковской системе России по величине активов (16 млрд руб.). По данным на 1 января, чистая прибыль компании составляет 39,2 млн руб.

Сейчас, по данным Forbes, состояние Лебедева оценивается в $400 млн. Последний раз он занимал 188-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России в 2015 году. В 2012–2013 годах банкир продал почти весь свой пакет «Аэрофлота» (15%), чтобы пополнить капитал НРБ. Сегодня в активах Лебедева НРБ, он также является совладельцем и издателем «Новой газеты», британских газет Evening Standard и The Independent. Последними бизнесмен владеет через лондонскую Lebedev Holdings Ltd, которая оформлена на сына Лебедева Евгения.

В январе 2014 года The Guardian писала, что Лебедев выставил британскую газету The Independent на продажу. Тогда же Лебедев опроверг эту информацию. «Это [слухи о возможной продаже The Independent] уже пятый раз за два года. The Guardian жутко напуганы ростом тиража Independent и Evening Standard и возможностью перехода Independent в бесплатный формат» — заявил Лебедев ТАСС.

Авторы: Кристина Астафурова, Антон Фейнберг
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: лизинг, Банк НРБ, Александр Лебедев
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