Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Государственная транспортная лизинговая компания приобрела 76,27% Национального резервного банка, который почти на 80% принадлежал Александру Лебедеву. Сумма его пакета в разные годы оценивалась от 4 до 8 млрд руб.

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% голосующих акций Национального резервного банка. Об этом говорится в сообщении ГТЛК на портале раскрытия корпоративной информации.

Подробности сделки не уточняются. ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России. По данным на октябрь текущего года, объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 1,029 трлн руб. Единственным акционером компании является Министерство транспорта России (100% акций).

Представитель Лебедева заявил РБК, что Александр Лебедев решил выйти из банковского бизнеса. Такое решение он принял «во избежание репутационного диссонанса в связи с многолетней деятельностью по расследованию коррупции и хищений в финансовом секторе». «Он намерен сосредоточить свои усилия на социально значимых стартапах (в частности в сфере экологически чистого транспорта и сети общественного питания, направленного на превращение России в страну № 1 по здоровому образу жизни), медиа и публицистике (запуск русскоязычной версии The Independet, теле- и кинопродакшн), а также общественных проектах, в том числе создании международной системы противодействия легализации преступно нажитых доходов и репатриации в Россию незаконно выведенных капиталов», — сообщил РБК представитель Лебедева. Он отказался раскрывать конкретные параметры сделки.

РБК направил запрос в пресс-службу ГТЛК.

В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что совладелец Национальной резервной корпорации (НРК) Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов планируют продать почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ). По данным СПАРК, до сделки 78,19% акций НРБ принадлежало Лебедеву через НРК, 18,68% — Юрию Кудимову через кипрскую Ginsberero Trading Limited, еще 2,74% — Росимуществу. По данным собеседников газеты, долю Лебедева в НРБ купит ГТЛК, а долю Кудимова — Евразийский банк развития (ЕАБР). Также, по данным издания, сумма сделки с НРБ могла составить 7–8 млрд руб.