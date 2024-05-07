UniCredit раскрыл планы по сокращению бизнеса в России

Итальянская группа UniCredit отводит меньше двух лет на то, чтобы нивелировать собственные риски от потери бизнеса в России. Но пока прибыль ее российской «дочки» продолжает расти

Фото: Олег Яковлев / РБК

Итальянская группа UniCredit, контролирующая российский ЮниКредит Банк, намерена практически полностью устранить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 года, сообщил на звонке с аналитиками финансовый директор группы Стефано Порро. Он подчеркнул, что за два года, с марта 2022 года, этот показатель снизился на 91%, или €5,6 млрд.

«Мы ожидаем, что остающиеся трансграничные риски будут практически устранены или возмещены к концу 2025 года. Что касается местных рисков, наши местные риски снизились на 67% за последние два года или около того. Мы продолжаем решительное сжатие и продолжим это делать в ближайшие несколько лет. Стоит ожидать ускоренного снижения», — сказал топ-менеджер.

UniCredit измеряет степень своего присутствия в России по двум параметрам — cross-border exposure (отражает трансграничные потери материнской структуры в случае потери контроля над «дочкой») и объем локального бизнеса (розничного и корпоративного кредитного портфеля российского «ЮниКредита»). За два года первый параметр — объем трансграничных рисков для группы — действительно упал более чем на 90%, но основное сокращение произошло во втором квартале 2022 года (€2,7 из €5,6 млрд). Если за 2022 год объем риска UniCredit на Россию упал на €4,1 млрд, то за 2023 год — всего на €1,4 млрд. Группа не приводит абсолютных значений, показывающих, как сильно сократился кредитный портфель российского «ЮниКредита». Согласно презентации, этот объем за два года уменьшился примерно вдвое.

По словам Порро, UniCredit «контролирует» объемы бизнеса в России, «защищается» от санкций и соблюдает все требования.

«Очевидно, если бы была возможность продать его (бизнес в России. — РБК) или если бы была возможность еще больше ускорить наше размежевание, мы бы это сделали», — отметил Порро. Он добавил, что сжатие бизнеса в России само по себе негативно влияет на прибыль группы.

Глава UniCredit Андреа Орчелл заявил, что стратегия группы по уходу из России соответствует ожиданиям регуляторов. Он при этом отказался говорить, получал ли UniCredit предписание от Европейского центрального банка (ЕЦБ) еще больше сократить операции в России.

«Каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, скорее всего, получил письмо от ЕЦБ», — отметил топ-менеджер (цитата по Bloomberg).

В апреле агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕЦБ может потребовать от итальянского UniCredit уменьшить присутствие в России, чтобы пресечь финансовые связи Европы с Москвой. Такое же предписание получила австрийская Raiffeisen Bank International (RBI), которая контролирует системно значимый Райффайзенбанк.

Сколько российская «дочка» приносит UniCredit

В первом квартале 2024 года чистая прибыль «дочки» UniCredit в России составила €213 млн, что более чем вдвое больше результата за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности группы по МСФО. По сравнению с четвертым кварталом чистая прибыль российского банка снизилась на 1,8%, но была выше уровней второго и третьего кварталов 2023 года.

Бизнес в России обеспечил 8,3% чистой прибыли группы в первом квартале против 12,5% в четвертом. На чистые процентные доходы ЮниКредит Банка пришлось всего 5,6% группового показателя, а на чистые комиссионные — 2%. Для сравнения в первом квартале 2022 года, до сообщений UniCredit о сворачивании бизнеса в России, доля этой «дочки» в чистых процентных доходах группы была на том же уровне, а в чистых комиссионных составляла менее 1%.