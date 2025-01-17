«Сберу» удалось минимально обновить рекорд по чистой прибыли
По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета составила 1,56 трлн руб., следует из его отчетности по РСБУ. «Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли второй год подряд, хотя финансовый результат оказался только на 4,6% выше уровня 2023 года.
Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 23,4 против 24,7% годом ранее.
Уровень чистой прибыли соответствует тому, на который рассчитывали власти: в проект бюджета на 2025 год было заложено получение дивидендов от «Сбера» за предыдущий отчетный год в размере 375 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка это означало прогнозную чистую прибыль «Сбера» на уровне как раз 1,5 трлн руб. В декабре 2024 года глава банка Герман Греф подтверждал планы направить на вознаграждение акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты «Сбера» по российским и международным стандартам отличаются, но несущественно — за 2023 год расхождение составило около 1%. Раскрытие годовой отчетности Сбербанка по МСФО намечено на 27 февраля.
- За январь—декабрь чистый процентный доход Сбербанка составил 2,62 трлн руб., что на 12,4% превышает результат 2023 года.
- За отчетный период чистый комиссионный доход «Сбера» увеличился на 4,2%, до 746,4 млрд руб.
- Расходы банка на резервы в 2024 году составили 714,7 млрд руб. Это на 12,3% больше уровня предыдущего года.
- Операционные расходы «Сбера» в прошлом году выросли на 16,3%, составив 979,7 млрд руб.
- За 2024 год Сбербанк показал существенный рост кредитного портфеля — объем ссуд юридическим лицам на балансе до вычета резервов достиг 27,76 трлн руб. (+19%), розничные кредиты превысили 17,5 трлн руб. (+21,9%). За тот же период прирост пассивов тоже был внушительным: средства юрлиц на счетах и депозитах прибавили 20,9%, достигнув 13,15 трлн руб., а остатки средств физлиц — 21,9%, до 27,59 трлн руб.
В декабре Греф спрогнозировал длительный период высоких процентных ставок в России — в «Сбере» ожидают, что ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики не раньше второй половины 2025 года. Банк таргетировал замедление корпоративного кредитования до 9–11%, а розничного — до 5%.
«Несмотря на жесткую ДКП (денежно-кредитную политику. — РБК) и стоящие перед нами вызовы, мы ставим задачу сдержать давление на маржу и таргетируем ее уровень на 2025 год не ниже 5,6%. Это очень серьезная амбиция и выше уровня, который мы закладывали в стратегию», — также отмечал старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.
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