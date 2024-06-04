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Война санкций ,  
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Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне»

Глава UniCredit Орчел: вероятность ухода с российского рынка невелика
Сюжет
Война санкций
Покинуть российский рынок сложно — необходимо соответствовать постоянно усложняющимся условиям, вероятность этого низка, пояснил глава UniСredit. Брюссель и Вашингтон требуют от западных банков свернуть всю активность в России
Фото: Stefano Rellandini / Reuters
Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Итальянский банк UniCredit вряд ли сможет уйти с российского рынка при нынешних условиях, оценил главный исполнительный директор Андреа Орчел в интервью Financial Times.

UniCredit сократила свою активность, пояснил бизнесмен, но банк не желает расставаться с активами за низкую цену. При этом, по его словам, попытки поиска решения не прекращаются: «Мы постоянно рассматриваем альтернативные варианты, но вероятность этого невелика».

«Покинуть Россию, продав банк или найдя другие схемы, чрезвычайно сложно, потому что вам нужно вписаться в постоянно сужающуюся «серую зону», где вы соответствуете [чужой] политической воле и избегаете санкций с обеих сторон», — объяснил Орчел.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Сейчас UniСredit — второй по уровню присутствия западный банк в России, что стало одной из главных проблем для руководства, хотя прежде российский рынок был среди направлений для экспансии бизнеса, отмечает FT.

UniCredit пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022-го, причем сперва с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением заинтересовались покупатели из России, Турции, Индии и Китая, но в начале этого года руководство банка признало, что подходящего покупателя так и не нашлось.

Все оставшиеся в России западные банки (кроме UniСredit это Raiffeisen Bank International, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP) в прошлом году перевели свыше €800 млн налогов в российский бюджет, что в четыре раза больше, чем до начала военных действий на Украине, выяснила газета ранее.

Европейский Центробанк (ЕЦБ) в последние недели усиливает давление на банки, остающиеся на российском рынке, чтобы не допустить их попадания под вторичные санкции США. В Вашингтоне предупреждают о больших рисках для банков, если те продолжают вести бизнес в России.

В конце мая глава итальянского ЦБ Фабио Панетта подчеркнул необходимость для банков страны покинуть российский рынок, поскольку это влечет за собой репутационные проблемы.

Власти России считают санкции, введенные из-за военных действий на Украине, незаконными и требуют их отмены.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
UniCredit Италия российский рынок
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