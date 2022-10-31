Алекперов назвал Азербайджан и Туркменистан «окном» для российской нефти

Экс-глава ЛУКОЙЛа посчитал, что Россия может начать развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере с Азербайджаном и Туркменистаном. Он пояснил, что речь, в частности, идет о морской разведке нефти

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Российские нефтегазовые компании могут получить возможность для развития в Азербайджане и Туркменистане. Об этом заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и экс-глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает «Интерфакс».

«Сегодня изучаются все дружественные нам страны, в том числе Азербайджан и Туркмения, потому что это будет «окно» для нас», — сказал он в кулуарах саммита ADIPEC в Абу-Даби.

По его словам, речь идет о морских разведочных блоках.

В конце апреля Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и ушел с поста президента компании, который занимал почти 30 лет. Такое решение он принял после того, как попал под санкции Великобритании. Ему запрещен въезд в страну, а его активы должны быть заблокированы.

ЕС в начале октября утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Представители стран G7 объяснили, что ограничения были разработаны для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения влияния на рост мировых цен на энергоносители.

Предельная цена на нефть пока не установлена, глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что недавнее предложение США установить ее на уровне $60 за баррель не является официальной позицией западных государств, союзники пока не пришли к единому решению. В Вашингтоне опасаются, что введение более низкой предельной цены на российскую нефть приведет к тому, что Москва ограничит экспорт топлива на мировые рынки, спровоцировав новый скачок цен, сообщал Bloomberg.

ЕС рассматривал аналогичные меры и в отношении российского газа. Однако, как узнал Bloomberg в середине октября, Евросоюз решил воздержаться от введения потолка цен на российский газ на фоне политических разногласий среди стран-участниц и опасений из-за обеспечения поставок топлива.

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.