Глава Минфина США Йеллен: решение по потолку цен на нефть из России еще не принято

Йеллен заявила об отсутствии решения по потолку цен на нефть из России

Запад пока не принял решение по вопросу предельной цены на российскую нефть, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции, трансляция велась в аккаунте ведомства в «Твиттере».

По ее словам, недавнее предложение США установить максимальную цену на уровне $60 за баррель не являются официальной позицией западных государств. Поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

«Один из вопросов заключается в том, какова для России предельная себестоимость добычи нефти. <...> Попытка установить цену ниже этого уровня, разумеется, приведет к прекращению поставок, поскольку Россия не захочет продавать нефть себе в убыток. Это — один из ориентиров», — отметила Йеллен.

Она подчеркнула, что решение о потолке цен позволит стабилизировать рынок и продолжать поставки российского топлива тем странам, которые в нем нуждаются. При этом, указала Йеллен, США и их союзники в любом случае не будет закупать нефть из России.

Накануне она говорила, что предельную цену на российскую нефть следует установить на уровне $60. По ее мнению, этого достаточно, чтобы сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечить прибыльную добычу. В заявлении глав министров финансов и глав центральных банков G7 говорилось, что в работе над деталями потолка цен на российскую нефть достигнут значительный прогресс.

Кроме того, ЕС в начале октября утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. Об этом также говорил вице-премьер Александр Новак.