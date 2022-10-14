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Йеллен заявила об отсутствии решения по потолку цен на нефть из России

Глава Минфина США Йеллен: решение по потолку цен на нефть из России еще не принято
BRENT BRENT $93,56 -1,69%

Запад пока не принял решение по вопросу предельной цены на российскую нефть, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции, трансляция велась в аккаунте ведомства в «Твиттере».

По ее словам, недавнее предложение США установить максимальную цену на уровне $60 за баррель не являются официальной позицией западных государств. Поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

«Один из вопросов заключается в том, какова для России предельная себестоимость добычи нефти. <...> Попытка установить цену ниже этого уровня, разумеется, приведет к прекращению поставок, поскольку Россия не захочет продавать нефть себе в убыток. Это — один из ориентиров», — отметила Йеллен.

Она подчеркнула, что решение о потолке цен позволит стабилизировать рынок и продолжать поставки российского топлива тем странам, которые в нем нуждаются. При этом, указала Йеллен, США и их союзники в любом случае не будет закупать нефть из России.

Накануне она говорила, что предельную цену на российскую нефть следует установить на уровне $60. По ее мнению, этого достаточно, чтобы сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечить прибыльную добычу. В заявлении глав министров финансов и глав центральных банков G7 говорилось, что в работе над деталями потолка цен на российскую нефть достигнут значительный прогресс.

Кроме того, ЕС в начале октября утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). 

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Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. Об этом также говорил вице-премьер Александр Новак.

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Джанет Йеллен цены на нефть
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