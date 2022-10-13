Йеллен предложила установить потолок цен на нефть из России в районе $60

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Установление предельной цены на российскую нефть на отметке в районе $60 за баррель позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

По ее словам, Россия в течение последних пяти-семи лет была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель. В последнее время российская нефть марки Urals недавно торговалась по цене около $75 за баррель, пишет Reuters.

«Так что, безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать [нефть]», — сказала Йеллен (цитата по Reuters).

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