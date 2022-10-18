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Bloomberg узнал, что ЕС откажется от ограничения цены на российский газ

Bloomberg: ЕС воздержится от введения потолка цен на российский газ
Еврокомиссия планирует предложить меры для борьбы с резким ростом цен на энергоносители, однако страны ЕС решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ»
«Газпром» GAZP ₽163,15 -0,06% Купить
Фото: Christian Modla / DPA / Global Look Press
Фото: Christian Modla / DPA / Global Look Press

Евросоюз решил воздержаться от введения потолка цен на российский газ на фоне политических разногласий среди стран-участниц и опасений из-за обеспечения поставок топлива, со ссылкой на проект документа ЕС сообщил Bloomberg.

Как пишет агентство, 18 октября Еврокомиссия планирует предложить меры для борьбы с резким ростом цен на энергоносители, однако страны ЕС решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ».

На фоне этих сообщений биржевая цена на газ в Европе упала на 9,5%, достигнув €115,8 за 1 МВт·ч, или $1196 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, следует из данных биржи ICE.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Как сообщала Financial Times, Еврокомиссия предложит механизм по сдерживанию цен на газ сроком на три месяца. Благодаря этой инициативе ЕС может получить возможность устанавливать «максимально динамичное ценообразование» на газ на крупнейшей в Европе бирже (виртуальный хаб Title Transfer Facility, TTF). Как следует из проекта ЕК, механизм будет использоваться только в качестве «крайней меры», если цены достигнут «недопустимого» уровня.

Российские власти неоднократно предупреждали, что прекратят поставки в страны, которые решат ввести потолок цен на газ. «Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — отметил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Против введения потолка также выступали ряд стран ЕС, в частности Венгрия и Норвегия. В последней предупредили, что лимит цен на газ может, напротив, усилить энергетический кризис, привести к слишком высокому спросу на рынке и необходимости новых ограничений.

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