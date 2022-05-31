Акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия Алекперова

Акционеры также утвердили Вадима Воробьева президентом компании

Вагит Алекперов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании утвердили Вадима Воробьева президентом компании. Полномочия ее основателя Вагита Алекперова, который возглавлял компанию почти 30 лет, прекращены, сообщили в ЛУКОЙЛе.

«Досрочно прекратить полномочия президента ПАО «Лукойл» Вагита Юсуфовича Алекперова. Назначить президентом ПАО «Лукойл» Вадима Николаевича Воробьева», — такое решение утвердило заочное собрание акционеров.

По первому вопросу «за» проголосовало 95,7% участвовавших в собрании, по второму — 99,2%, передает «Интерфакс».

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