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Акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия Алекперова
Акционеры также утвердили Вадима Воробьева президентом компании
Вагит Алекперов
Акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании утвердили Вадима Воробьева президентом компании. Полномочия ее основателя Вагита Алекперова, который возглавлял компанию почти 30 лет, прекращены, сообщили в ЛУКОЙЛе.
«Досрочно прекратить полномочия президента ПАО «Лукойл» Вагита Юсуфовича Алекперова. Назначить президентом ПАО «Лукойл» Вадима Николаевича Воробьева», — такое решение утвердило заочное собрание акционеров.
По первому вопросу «за» проголосовало 95,7% участвовавших в собрании, по второму — 99,2%, передает «Интерфакс».
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