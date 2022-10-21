Bloomberg узнал о планах США установить цену на российскую нефть выше $60

Bloomberg: США намерены добиваться введения потолка цен на нефть из России на уровне $60

В Вашингтоне опасаются, что введение более низкой предельной цены на российскую нефть приведет к тому, что Москва ограничит экспорт топлива на мировые рынки, спровоцировав новый скачок цен, пишет агентство

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти США намерены добиваться установления предельной цены на нефть из России выше $60 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Вашингтон при определении предельной цены на российскую нефть учитывал, что эта сумма должна покрывать производственные затраты Москвы, чтобы та продолжала нефтедобычу.

Это объясняется тем, что приближаются промежуточные выборы в США, а цены на бензин стремительно растут, уточняет агентство.

«Последнее, чего вы хотите, — это заставить [президента России Владимира] Путина прекратить добычу и способствовать серьезным перебоям с поставками российской нефти», — сказал аналитик консалтинговой компании Rapidan Energy Group Хантер Корнфейнд. Он добавил, что ограничение, вероятно, будут установлены близко к той цене, по которой сейчас торгуется российская эталонная нефть марки Urals.

Bloomberg поясняет, что это ограничение необходимо как «выпускной клапан» для нефти, заблокированной санкциями ЕС и Великобритании. Эти санкции запрещают компаниям в этих юрисдикциях отгружать, финансировать или страховать грузы с российской нефтью в любой точке мира, начиная с 5 декабря.

США опасаются, что эти санкции задержат нефть внутри России и приведут к резкому росту мировых цен, поэтому американский Минфин разработал план, позволяющий грузоотправителям получать доступ к этим услугам, если их груз оценивается по предельной цене или ниже нее, пишет агентство.

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В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60. Это был диапазон от предельной себестоимости нефти для России и цены на российскую нефть до начала спецоперации на Украине.

Однако еще тогда источники отметили, что в американской администрации считают лимит в $40 слишком низким. Один из источников указал, что в качестве крайней меры США вдобавок к предельным ценам могут ввести вторичные санкции, чтобы предотвратить обход антироссийских ограничений другими государствами.

США после начала военной операции на Украине запретили импорт нефти из России. В июне ЕС ограничил ввоз российской нефти. На этом фоне цены выросли, а Россия перенаправила поставки в Азию. Вопреки санкциям доходы Москвы от продажи нефти выросли. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Россия компенсирует убытки от снижения объемов поставок и продажи нефти с дисконтом с помощью высоких цен на энергоресурсы.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. «Нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — добавил Путин.