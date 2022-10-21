Bloomberg узнал о планах США установить цену на российскую нефть выше $60

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Какие вещи делают пространство для жизни комфортным РБК и Visionnaire, 00:10
Перемены в «Локомотиве», ЦСКА и «Спартак» без тренеров Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Китаянки круче янки: как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров Pro, 00:00
Reuters узнал, как Россия может избежать ущерба от «потолка» цен на нефть Экономика, 00:00
Конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне Политика, 21 окт, 23:55
ВСУ нанесли удар по переправе в Херсоне Политика, 21 окт, 23:51
Государственные СМИ Сирии сообщили о ракетном обстреле Дамаска Израилем Политика, 21 окт, 23:50
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 21 окт, 23:46
FATF запретила России участвовать в своих проектах Политика, 21 окт, 23:46
CNN узнал о переговорах Белого дома с Маском о доступе к Starlink в Иране Политика, 21 окт, 23:18
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 21 окт, 23:16
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 21 окт, 22:52
Bloomberg узнал о планах США установить цену на российскую нефть выше $60 Экономика, 21 окт, 22:51
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 21 окт, 22:29
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о планах США установить цену на российскую нефть выше $60

Bloomberg: США намерены добиваться введения потолка цен на нефть из России на уровне $60
В Вашингтоне опасаются, что введение более низкой предельной цены на российскую нефть приведет к тому, что Москва ограничит экспорт топлива на мировые рынки, спровоцировав новый скачок цен, пишет агентство
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти США намерены добиваться установления предельной цены на нефть из России выше $60 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Вашингтон при определении предельной цены на российскую нефть учитывал, что эта сумма должна покрывать производственные затраты Москвы, чтобы та продолжала нефтедобычу.

Это объясняется тем, что приближаются промежуточные выборы в США, а цены на бензин стремительно растут, уточняет агентство.

«Последнее, чего вы хотите, — это заставить [президента России Владимира] Путина прекратить добычу и способствовать серьезным перебоям с поставками российской нефти», — сказал аналитик консалтинговой компании Rapidan Energy Group Хантер Корнфейнд. Он добавил, что ограничение, вероятно, будут установлены близко к той цене, по которой сейчас торгуется российская эталонная нефть марки Urals.

Bloomberg поясняет, что это ограничение необходимо как «выпускной клапан» для нефти, заблокированной санкциями ЕС и Великобритании. Эти санкции запрещают компаниям в этих юрисдикциях отгружать, финансировать или страховать грузы с российской нефтью в любой точке мира, начиная с 5 декабря.

США опасаются, что эти санкции задержат нефть внутри России и приведут к резкому росту мировых цен, поэтому американский Минфин разработал план, позволяющий грузоотправителям получать доступ к этим услугам, если их груз оценивается по предельной цене или ниже нее, пишет агентство.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Статьи
Pro
Иностранец требует от АО или ООО ценные данные. Почему суд его поддержит
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Гиперактивность у ребенка: как отличить норму от СДВГ
Инструкции
Pro
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Статьи
Pro
Фото: Андрей Ковалев / РБК «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Инструкции
Pro
Фото: Damir Sagolj / Reuters Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача
Инструкции

В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60. Это был диапазон от предельной себестоимости нефти для России и цены на российскую нефть до начала спецоперации на Украине.

Однако еще тогда источники отметили, что в американской администрации считают лимит в $40 слишком низким. Один из источников указал, что в качестве крайней меры США вдобавок к предельным ценам могут ввести вторичные санкции, чтобы предотвратить обход антироссийских ограничений другими государствами.

США после начала военной операции на Украине запретили импорт нефти из России. В июне ЕС ограничил ввоз российской нефти. На этом фоне цены выросли, а Россия перенаправила поставки в Азию. Вопреки санкциям доходы Москвы от продажи нефти выросли. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Россия компенсирует убытки от снижения объемов поставок и продажи нефти с дисконтом с помощью высоких цен на энергоресурсы.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. «Нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — добавил Путин.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
США цена на нефть Россия
Материалы по теме
США обвинили сына Усса в торговле «нефтью из Диснейленда»
Бизнес
Байден не увидел политики в решении высвободить сырую нефть из резервов
Бизнес
Йеллен заявила об отсутствии решения по потолку цен на нефть из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter