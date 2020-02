Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

В отличие от 2014 года возможные новые санкции США против России вряд ли принесут ожидаемый результат их инициаторам, считают эксперты вашингтонского IIF. Более того, они могут даже укрепить позиции российских банков на рынке ОФЗ

Потенциальные санкционные инициативы в отношении России, которые рассматриваются в конгрессе США, например запрет на инвестиции в российский госдолг, вряд ли способны принести нужный результат Соединенным Штатам, поскольку российская экономика сейчас находится в гораздо лучшей форме, чем во время первоначальных санкций в 2014 году. Такой вывод делает Институт международных финансов (IIF, базируется в Вашингтоне и представляет интересы ведущих мировых банков) в докладе «Дело об американских санкциях против России» (The Case of U.S. sanctions on Russia; есть в распоряжении РБК).

Как отмечает IIF, экономика России за последние годы выстроила крепкую систему защиты от внешних потрясений, опорами которой являются:

плавающий рубль, выступающий как основной поглотитель шоков;

малая зависимость российских компаний от западных кредитов;

двойной профицит — и текущего счета, и федерального бюджета;

низкий уровень государственного долга, включая внешний долг;

большой объем международных резервов ЦБ (второй показатель в мире после Китая с точки зрения соотношения резервов и совокупного внешнего долга).

Если США введут полномасштабные санкции против суверенного долга России, последствия будут ощущаться далеко за пределами России или Соединенных Штатов, пишет IIF. Дело в том, что российские гособлигации достаточно важны для глобальной финансовой системы: они входят во все ключевые индексы развивающихся рынков, инвесторы держат их ради доходности. В 2019 году рынок рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ) привлек в пересчете на доллары $16 млрд от нерезидентов, а всего иностранцы владеют 32,2% всех ОФЗ по состоянию на 1 января 2020 года ($46,4 млрд из $143,8 млрд).