Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

В январе 2020 года Минфин России удовлетворил рекордную заявку на продажу ОФЗ на 58 млрд руб. Покупателем всего объема выступил иностранный инвестор, сообщил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов, не раскрыв имени покупателя.

Непредсказуемые последствия

«Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков», — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

В январе 2018 года Минфин США выступил с рекомендацией не вводить санкции против российского суверенного долга, поскольку они могут привести к негативным побочным эффектам для глобальных рынков. Администрация США по-прежнему не поддерживает полноценные санкции против российского госдолга, следовало из письма Госдепартамента в комитет сената по международным отношениям, направленного в декабре 2019 года. Но в августе 2019 года США ввели ограниченные санкции против российского госдолга, запретив своим инвесторам участвовать в первичных размещениях российских госбумаг в иностранной валюте (сделки на вторичном рынке с любыми госбумагами, а также первичные покупки ОФЗ не были затронуты этими санкциями). Конгресс США продолжает рассматривать законопроекты, содержащие запрет для американцев инвестировать в новый российский госдолг независимо от валюты выпуска.

Августовские санкции против первичных размещений валютных госбумаг России не повлияли на общий уровень иностранных инвестиций в российские суверенные евробонды, пишет IIF со ссылкой на данные ЦБ. По данным Банка России, с 1 июля 2019 года (последняя отчетная дата перед санкциями) по 1 января 2020 года нерезиденты практически не изменили владение российскими государственными еврооблигациями — $22,3 млрд (доля осталась на уровне 55%).

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что весомое присутствие иностранных инвесторов на рынке российского госдолга является страховкой от возможных санкций, потому что такие действия вызовут потери для иностранных инвесторов. «Тот момент, что наши финансовые рынки глобально интегрированы, дает нам определенную страховку», — отметил Колычев в октябре 2018 года.

Американцы инвестируют в ОФЗ

IIF попытался оценить владение российскими ОФЗ по странам происхождения инвесторов (такой статистики в публичном доступе нет, Минфин и ЦБ ее не раскрывают). Идентифицировать удалось пятую часть всех нерезидентов, владеющих рублевыми госбумагами (в эквиваленте примерно $9,5 млрд).

Американские инвесторы держат 53% ОФЗ, принадлежность которых удалось установить;

39% бумаг принадлежат компаниям из Европы;

игроки из Азии держат около 4%.

Как следствие, санкции против рублевого госдолга «вероятно, возымеют больший эффект на американских инвесторов по сравнению с другими международными игроками», резюмирует IIF.

Плюсы от санкций

В случае ужесточения санкций против российского госдолга, вплоть до возможного требования к инвесторам США избавиться от всех российских госбумаг в течение определенного периода, американские держатели бондов вряд ли найдут тех, кто согласится перекупить у них российские бумаги, и, возможно, будут вынуждены списывать эти облигации. Тем самым они непроизвольно окажут услугу России, фактически простив ей долги, рассуждают экономисты IIF. Введение санкций против ОФЗ также сыграет на руку российским банкам, в том числе государственным: они скупят бумаги со скидкой и укрепятся в своем статусе посредников при торговле ОФЗ.

Российский Минфин уже говорил, что из-за санкций заимствования в долларах для него закрыты, но займы в других валютах, в частности в евро, возможны. IIF уточняет, что теоретически Россия даже сможет продолжить занимать в долларах: во-первых, технически можно выпустить номинированные в долларах евробонды с расчетами в другой валюте. Во-вторых, Россия могла бы попробовать обойти американский запрет через доразмещение существующего выпуска (например, летом 2017 года Россия разместила долларовый выпуск с погашением в 2047 году, а в марте 2018 года доразместила его, фактически заняв новые доллары).

В феврале 2020 года директор департамента Минфина по противодействию западным санкциям Дмитрий Тимофеев сказал РБК, что гипотетическое снятие санкций с России сейчас бы могло даже негативно отразиться на российской экономике, поскольку хлынувшие потоки капитала нарушили бы стабильность платежного баланса. Он комментировал статью Financial Times, которая цитировала неназванного советника Банка России, заявившего, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.